Riot Games'in gözde oyunlarından birisi olan VALORANT için hazırladığımız "Esporcu Ayarları" serimizden herkese merhaba. Bu haber serimizde Valorant'ı profesyonel şekilde oynayan Türk oyuncularının oyun içi ayarlarını sizler için derliyoruz. Belirtmek isteriz ki esporcuların zaman zaman oyun içi ayarları değişmekte. Bundan dolayı bu tür serilerimizi sık sık güncelliyor ve olabildiğince en güncel bilgileri Espor Gazetesi takipçileriyle buluşturmaya çalışıyoruz.

Oyun içi ayarlarını derlediğimiz sıradaki oyuncu ise Zero Zone oyuncusu Doğukan Meriç "ThePrimerio" Karduz.

ThePrimerio Valorant Ayarları:

GENEL OYUN AYARLARI ERİŞİLEBİLİRLİK?Düşman Vurgu RengiMor (Sarı-Mavi Körlüğü)FARE?Hassasiyet: Hedefleme0,4Yakınlaştırma Hassasiyet Çarpma0,99DPI400Windows Hassasiyeti0,57MİNİ HARİTA?DöndürDöndürOyuncuyu Ortada TutAçıkMini Harita Boyutu0,889Mini Harita Yakınlaştırma0,904Mini Harita Görüş KonileriAçık

NİŞANGAH AYARLARI GENEL?Nişangah RengiSarıAna ÇizgiAçıkAna Çizgi Saydamlığı1Ana Çizgi Kalınlığı1Merkez NoktaKapalıMerkez Nokta Saydamlığı0Merkez Nokta Kalınlığı1İÇ ÇİZGİLER?İç Çizgileri GösterKapalıİç Çizgi Saydamlığı0İç Çizgi Uzunluğu0İç Çizgi Kalınlığı0İç Çizgi Uzaklığı0Hareket HatasıKapalıAteşleme HatasıKapalıDIŞ ÇİZGİLER?Dış Çizgileri GösterAçıkDış Çizgi Saydamlığı1Dış Çizgi Uzunluğu3Dış Çizgi Kalınlığı2Dış Çizgi Uzaklığı3Hareket HatasıKapalıAteşleme HatasıKapalı

GÖRÜNTÜ AYARLARI Çözünürlük1280×960 4: 3 (280Hz)Çok İzlekli GörselleştirmeAçıkMateryal KalitesiDüşükDoku KalitesiOrtaAyrıntı KalitesiOrtaArayüz KalitesiOrtaVinyetKapalıVSyncKapalıKenar YumuşatmaHiçbiriEşyönsüz Filtreleme4xNetliği ArttırKapalıDeneysel KeskinleştirmeKapalıBloomKapalıBozulmaKapalıBirinci Şahıs GölgelerKapalı

ThePrimerio'nun Kullandığı Ekipmanlar:

EKİPMANMARKA MouseZowie EC-AKlavyeLogitech G513 CarbonKulaklıkHyperX Cloud 2MousepadSteelSeries QCKMonitörAsus 280hz Tuf Gaming VG279QM

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