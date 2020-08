The Wretched Filmi The Wretched filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Wretched filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Asi bir genç olan Ben, ebeveynlerinin ayrılmasının ardından yaz için babasının yanına yaşamaya gider. Burada Ben, disiplin kazanması için marinada çalışmaya gönderilir. Tatil kasabasındaki yaşamına alışmaya çalışan Ben’in hayatı, yandaki eve taşınan aile ile ilgili korkunç bir keşif yapması ile alt üst olur. Ailenin, ormandaki kötü bir ruhun etkisi altına girdiğinden şüphelenen Ben, yaşanan terörün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişir. Yönetmen: Brett Pierce, Drew T. Pierce Senaryo: Brett Pierce, Drew T. Pierce Oyuncular: John-Paul Howard, Piper Curda, Jamison Jones, Azie Tesfai, Zarah Mahler, Kevin Bigley, Gabriela Quezada Bloomgarden, Richard Ellis, Blane Crockarell, Judah Abner Paul, Ja'layah Washington, Amy Waller, Ross Kidder, Kasey Bell, Harry Burkey, Trudie Underhill, Sydne Mikelle, Tug Coker, Madelynn Stuenkel, Pamela Gray, Ryan Alexander Holmes, Kenzie Jones, Oliver Jones Filmin Türü: Korku Orijinal Adı: The Wretched Yapımcı Firma: Filmartı Film Yapım Yılı: 2019 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 95 dk. Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey Vizyon Tarihi: 04.09.2020 The Wretched Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com