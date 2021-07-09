The Witcher'ın ikinci sezonu 17 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak

Netflix, WitcherCon'da "The Witcher"ın ikinci sezonunun 17 Aralık'ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacağını duyurdu.

Netflix, WitcherCon'da "The Witcher"ın ikinci sezonunun 17 Aralık'ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacağını duyurdu.

Netflix açıklamasına göre, The Witcher'ın ikinci sezon yayın tarihi; WitcherCon'un Anya Chalotra, Freya Allan, Mimi M Khayisa, Paul Bullion ve dizi sorumlusu ve yürütücü yapımcısı Lauren Schmidt Hissrich'in katıldığı "Kader Kartlar" panelinde ilan edildi.

Henry Cavill'in "Rivialı Geralt" ve Freya Allan'ın "Ciri" olarak gözüktüğü The Witcher'ın ikinci sezon duyurusu, WitcherCon'un bir parçası olarak açıklandı.

WitcherCon, Netflix'in YouTube ve Twitch kanalından izlenebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık