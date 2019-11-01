The Witcher fragmanı yayımlandı! The Witcher ne zaman başlıyor?

01.11.2019 17:41

Kitaptan uyarlanan The Witcher, 20 Aralık tarihinde Netflix'te yayımlanmaya başlıyor. Aslından bağımsız olma ihtimali izleyici kitlesinde tedirginlik yaratsa da yayımlanan yeni fragmanı diziseverleri rahatlatacak. The Witcher dizi ne zaman?

THE WİTCHER OYUNCU KADROSU

Heyecanla beklenen The Witcher dizisinin başrolünde Henry Cavill yer alıyor. Jodhi May, Björn Hlynur Haraldsson, Adam Levy, MyAnna Buring, Mimi Ndiweni, Therica Wilson-Read, Emma Appleton, Eamon Farren, Joey Batey, Lars Mikkelsen, Royce Pierreson, Maciej Musial, Wilson Radjou-Pujalte, Anna Shaffer gibi isimler de dizinin önemli karakterleri arasında bulunuyor.

THE WİTCHER NE ZAMAN?

Henry Cavill'lı dizinin TV'ye uyarlanması bekleniyordu ve o günden bu yana serinin tutkunları diziyi merakla bekliyordu. Sonunda Netflix aracılığı ile seyirciyle buluşacak The Witcher, ilk bölümleri 20 Aralık'ta izleyici karşısına çıkacak. Dizi 8 bölümden oluşacak.

THE WİTCHER KONUSU

Canavarları avlamakla uğraşan yalnız avcı Witcher Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu güçlü bir büyücü ve tehlikeli bir sırra sahip genç bir prensesle karşılaştırır. Üçlü, artık her geçen gün daha da vahşi hale gelen bu kıtada birlikte yürümeyi öğrenmelidir.