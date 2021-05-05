The Witcher 3 yönetmeni CD Projekt RED ile yollarını ayırdı
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The Witcher 3 yönetmeni CD Projekt RED ile yollarını ayırdı

The Witcher 3 yönetmeni CD Projekt RED ile yollarını ayırdı
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

The Witcher 3: Wild Hunt yönetmeni ve Cyberpunk 2077 tasarım yönetmeni Konrad Tomaszkiewicz, CD Projekt RED ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Konrad Tomaszkiewicz hakkında stüdyo ortamında yaşanan zorbalık suçlamaları gündeme gelmişti. CD Projekt RED'in aylarca süren soruşturmasının ardından herhangi bir suç bulunmamasına rağmen The Witcher 3 yönetmeni, istifasını vererek şirketten ayrıldı.

Konrad Tomaskiewicz, çalışanlara gönderdiği mailde "Birçok insan benimle birlikte çalışırken korku, stres ve rahatsızlık hissediyor. Sebep olduğum tüm dargınlıklar için özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Kendim üzerinde çalışmaya devam edeceğim. Davranışları değiştirmek uzun ve zahmetli bir süreç ancak pes etmeyeceğim ve umarım değişirim." diyen Konrad Tomaskiewicz, 17 yılı aşkın bir süredir CD Projekt RED ekibinde görev alıyordu.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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