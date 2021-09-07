The Witcher 3'e first person oynayabileceğiniz moda iyileştirmeler geliyor
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The Witcher 3'e first person oynayabileceğiniz moda iyileştirmeler geliyor

The Witcher 3'e first person oynayabileceğiniz moda iyileştirmeler geliyor
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

The Witcher 3'e 2017 yılında oyunu first person (birincil şahıs) oynamanıza izin veren bir mod yayınlanmıştı. Modderlar bu mod içerisindeki hataları düzenleyip modun yenilenmiş bir sürümünü yayınladılar.

Bu First Person yenilenmiş kamera modu, modda bulunan bazı sorunları çözmeye odaklandılar. Mod hala kusursuz değil ancak first person kamera moduyla daha rahat bir şekilde oynanabilir görünüyor.

Modderın belirttiği gibi, bu elden geçirilmiş sürüm, kontrolü daha kolay hale getirdi ve bazı sorunları giderdi. Örneğin, kılıçları veya yayları göstermiyordu. Bu modu indirmeden önce ExtremeDotneting'in paylaştığı videoyu izlemenizi tavsiye ederiz.

The Witcher 3: Wild Hunt, first person kamera modunu indirmek için buraya tıklayınız.

THE WITCHER 3 FIRST PERSON KAMERA MODU OYNANIŞ VİDEOSU

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Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
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