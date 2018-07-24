The Walking Dead'in Başrol Oyuncusu Andrew Lincoln Diziden Ayrıldı
'The Walking Dead'in 9 sezondur başrolünde oynayan Andrew Lincoln, diziden ayrılacağı yönündeki iddiaları doğrulayarak, "Rick Grimes rolünde son sezonum olacak" dedi.
Yaklaşık iki aydır gündemi meşgul eden The Walking Dead söylentisi, sonunda dizinin yaratıcısı Robert Kirkman ve başrol Andrew Lincoln tarafından doğrulandı. Lincoln "Rick Grimes rolünde son sezonum olacak" dedi.
DİZİDEN AYRILDIĞINI DOĞRULADI
Lincoln vedasıyla ilgili şu sözleri söyledi: "Rick Grimes rolünde son sezonum olacak. Bu diziyi çok seviyorum. Benim her şeyim. Diziyi yapan herkesi çok seviyorum. İzleyenlere de bayılıyorum" dedi ve duygusal anların yaşanması üzerine "Bunun bir Oscar kabul konuşmasına ya da anma konuşmasına dönüşmesine istemem" diye ekledi.
YENİ BÖLÜMLER 7 EKİMDE
The Walking Dead panelinde 9. sezonun başlama tarihi belli olurken yeni sezondan ilk fragman da görücüye çıktı. The Walking Dead'in 9. sezonu 7 Ekim'de AMC ekranlarında başlayacak.
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7. Sezonda iş ve eğitim hayatımın yoğunlaşmasından ötürü bırakmıştım. Ne zaman tekrar başlayacağımı düşünüyordum ama başlamam artık. Rick''siz TWD mi olur alaağsen?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bende 4. Sezon izledim. Tr dublaj olmayinca 4 ten sonrasini izlemedimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hala devam ediyormuydu bu ya ben en son 4. sezonda bırakmıştım ^^Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Dizi açısından iyi mi oldu kötü mü karar veremedim,Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yav dizi devam etsin nolurrrrrrrrrrrrrr rick yerine lider olarak beyzbol sopalı geçerCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır