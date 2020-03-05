The Times of Bill Cunningham Filmi
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The Times'ın ünlü foto muhabiri Bill Cunningham'ın hayatının ele alındığı belgeselin yönetmenliğini ve senaristliğini Mark Bozek üstleniyor.
Yönetmen: Mark Bozek
Senaryo: Mark Bozek
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: The Times of Bill Cunningham
Yapımcı Firma: Live Rocket
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 74 dk.
Dağıtıcı Firma: Live Rocket
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com