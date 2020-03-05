The Times of Bill Cunningham Filmi
Haberler » Sinema » The Times of Bill Cunningham Filmi - Haberler

The Times of Bill Cunningham Filmi

The Times of Bill Cunningham filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Times of Bill Cunningham filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:01
The Times of Bill Cunningham Filmi

The 'ın ünlü foto muhabiri Bill Cunningham'ın hayatının ele alındığı belgeselin yönetmenliğini ve senaristliğini Mark Bozek üstleniyor.

Yönetmen: Mark Bozek

Senaryo: Mark Bozek

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: The Times of Bill Cunningham

Yapımcı Firma: Live Rocket

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 74 dk.

Dağıtıcı Firma: Live Rocket

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


The Times of Bill Cunningham Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Kaynak: InterSinema.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler