The Times: Eylemsizliğin bedelini İdlib halkı ödüyor

13.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:58

İngiliz The Times gazetesi, İdlib'de yaşanan gelişmelere ayırdığı baş yazısında askeri eyleme geçmenin bedeli olduğunu ancak Suriye'de eylemsizliğin bedelini İdlib halkının ödediğini belirtti.

Gazetenin bugünkü nüshasında yer alan yazıda, 9. yılına giren Suriye krizinde 22 milyon Suriyelinin yarısının yerinden edildiğini, bunun 6 milyonunun ise ülkeyi terk ettiğini vurguladı.

Yazıda, "Askeri eyleme geçmenin daima bir bedeli vardır ancak Suriye gösteriyor ki eylemsizliğin de bir bedeli var ve bunu İdlib halkı ödüyor." ifadelerine yer verildi.

İdlib'de sivil binaların maruz kaldığı bombardımanın halkı dondurucu hava koşulları altında kaçmaya zorladığına dikkat çekilen yazıda, bölgedeki çoğu kriz gibi bunun da etkilerinin Avrupa'ya doğru yayılacağı uyarısında bulunuldu.

Yazıda, "şimdiden 1 milyon insanı yerinden eden" İdlib'deki gelişmelerin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sığınmacı anlaşmasını da tehdit ettiği değerlendirmesi yer aldı.

Türkiye'nin İdlib kriziyle ilgili NATO ile de temas kurduğu ve ABD'den gelen Suriye rejimine yönelik kınamaların hatırlatıldığı yazıda, "Ancak bu, yardımın mutlaka geleceği anlamına gelmiyor. NATO, 2012'de Türkiye ile Suriye sınırına 6 füze bataryası yerleştirmiş ancak Ankara'nın isteği üzerine Ekim 2015'te bunları geri çekmişti." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA