The Tiger's Apprentice Filmi
Haberler » Sinema » The Tiger's Apprentice Filmi - Haberler

The Tiger's Apprentice Filmi

The Tiger's Apprentice filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Tiger's Apprentice filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:53
The Tiger's Apprentice Filmi

The Tiger's Apprentice, Hu adındaki konuşan bir kaplanla tanışan, 'lu bir gencin hikayesini konu ediyor. Büyük annesinin ölümü ile öksüz kalan Tom Lee, insan formunu alabilen, Hu adındaki bir kaplan tarafından koruma altına alındığını öğrenir. Büyülü bir dünyaya adım atan küçük çocuk, kendisini zorlu bir maceranın içinde bulur.

Yönetmen: Carlos Baena

Senaryo: Laurence Yep, David Magee, Harry Cripps

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: The Tiger's Apprentice

Yapımcı Firma: Jane Startz Productions

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 25.02.2022


The Tiger's Apprentice Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Kaynak: InterSinema.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler