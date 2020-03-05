The Tiger's Apprentice Filmi
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The Tiger's Apprentice, Hu adındaki konuşan bir kaplanla tanışan, San Francisco'lu bir gencin hikayesini konu ediyor. Büyük annesinin ölümü ile öksüz kalan Tom Lee, insan formunu alabilen, Hu adındaki bir kaplan tarafından koruma altına alındığını öğrenir. Büyülü bir dünyaya adım atan küçük çocuk, kendisini zorlu bir maceranın içinde bulur.
Yönetmen: Carlos Baena
Senaryo: Laurence Yep, David Magee, Harry Cripps
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The Tiger's Apprentice
Yapımcı Firma: Jane Startz Productions
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 25.02.2022
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Kaynak: InterSinema.com