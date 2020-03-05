The Tiger's Apprentice Filmi

05.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:53

The Tiger's Apprentice, Hu adındaki konuşan bir kaplanla tanışan, San Francisco'lu bir gencin hikayesini konu ediyor. Büyük annesinin ölümü ile öksüz kalan Tom Lee, insan formunu alabilen, Hu adındaki bir kaplan tarafından koruma altına alındığını öğrenir. Büyülü bir dünyaya adım atan küçük çocuk, kendisini zorlu bir maceranın içinde bulur.

Yönetmen: Carlos Baena

Senaryo: Laurence Yep, David Magee, Harry Cripps

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: The Tiger's Apprentice

Yapımcı Firma: Jane Startz Productions

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 25.02.2022



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Kaynak: InterSinema.com