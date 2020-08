The Terrible Two Filmi The Terrible Two filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Terrible Two filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

5 ve 6 yaşındaki kızlarının ölümlerinin birinci yıl dönümünü de içeren 4 gün boyunca Albert ve Rose Poe'nun hayatlarını konu alıyor. Yönetmen: Billy Lewis Senaryo: Billy Lewis Oyuncular: Cari Moskow, Reid Doyle, Ariana Baron, Arielle Breslerman, Shane Callahan Filmin Türü: Korku Orijinal Adı: The Terrible Two Yapımcı Firma: Vişne Production Yapım Yılı: 2018 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 84 dk. Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey Vizyon Tarihi: 02.04.2021