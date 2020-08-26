The Terrible Two Filmi
The Terrible Two filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Terrible Two filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
26.08.2020 11:54 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:59
5 ve 6 yaşındaki kızlarının ölümlerinin birinci yıl dönümünü de içeren 4 gün boyunca Albert ve Rose Poe'nun hayatlarını konu alıyor.
Yönetmen: Billy Lewis
Senaryo: Billy Lewis
Oyuncular: Cari Moskow, Reid Doyle, Ariana Baron, Arielle Breslerman, Shane Callahan
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: The Terrible Two
Yapımcı Firma: Vişne Production
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 84 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 02.04.2021
The Terrible Two Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com