The Telegraph-Birleşik Krallık'ta beklenti "anlaşmasız" Brexit The Telegraph'ın haberine göre, Birleşik Krallık, bu yılın sonunda üyeliğinden ayrılacağı (Brexit) Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini "anlaşmasız" bitirmeyi öngörüyor.

The Telegraph'ın haberine göre, Birleşik Krallık, bu yılın sonunda üyeliğinden ayrılacağı (Brexit) Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini "anlaşmasız" bitirmeyi öngörüyor.

Gazetenin, "üst düzey kaynaklara" dayandırdığı haberine göre Londra hükümeti, AB ile ticari ilişkilerini Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kuralları çerçevesinde yürütmeyi tercih edecek.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson daha önce yaptığı bir açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e, eğer AB uzlaşmaya hazır olduğunu göstermezse, ülkesinin anlaşmasız Brexit için hazır olduğunu söyledi.Merkel de, kaşılık olarak, konuyla ilgili görüşmelerde yeterli gelişme sağlanamaması nedeniyle, Londra'dan daha çok "gerçekçilik" istedi.

Brexit'in geçiş sürecinin tamamlanacağı 31 Aralık öncesi son tur görüşmeler bu ayın başlarında başladı.

Kaynak: DHA