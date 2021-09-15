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The Starling Filmi

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The Starling Filmi

The Starling filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Starling filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Lily ve Jack Maynard, bebeklerini kaybeden bir çiftir. Acılarını farklı şekilde yaşayan çiften Jack yas tutmak içine evden ayrılır. Lily ise yalnız kaldığı evinde acısının üstesinden gelmeye çalışır. Bu sırada evin bahçesine bir kuş yuva yapar. Kuşu evden çıkarmaya çalışan Lily bu süreçte hayatı, yaşama isteğini ve aşkı yeniden keşfeder.

Yönetmen: Theodore Melfi

Senaryo: Matt Harris

Oyuncular: Melissa McCarthy, Timothy Olyphant, Skyler Gisondo, Chris O'Dowd, Elisabeth Röhm, Kevin Kline, Laura Harrier, Veronica Falcón, Daveed Diggs, Loretta Devine, Rosalind Chao, Scott MacArthur, Emily Tremaine, Jimmy O. Yang, Cynthy Wu, Ravi Kapoor, Tom Everett, Jenica Bergere, Kimberly Quinn, Owen Atlas, Gustavo Gomez, Lauri Johnson, Dickson Obahor, Amje Elharden, Nancy De Mayo, Brock Brenner, Jeanne Carr, Stefanie Barbato, Michael Eshaun York

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: The Starling

Yapımcı Firma: Entertainment One

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 102 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 24.09.2021

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