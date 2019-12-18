The Specials Filmi

18.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:58

Hors normes, okul öncesi eğitimcisi olan bir adam ile özel eğitim alması gereken gençlerin sorumlusu olan bir eğitmenin hikayesini konu ediyor. Birbirinden farklı karakterlere ve farklı inançlara sahip olan iki adam, otizmli çocuklara yardım etmek için kar amacı gütmeyen bir kuruluş kurmak için bir araya gelir.

Yönetmen: Olivier Nakache, Éric Toledano

Senaryo: Olivier Nakache, Éric Toledano

Oyuncular: Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, Bryan Mialoundama, Alban Ivanov, Benjamin Lesieur, Marco Locatelli, Catherine Mouchet, Frédéric Pierrot, Suliane Brahim, Lyna Khoudri, Aloïse Sauvage, Djibril Yoni, Ahmed Abdel Laoui, Darren Muselet, Sophie Garric, Christian Benedetti, Pierre Diot, Fatou-Clo, Manda Touré, Pauline Clément, Anne Azoulay, Damien Zanoly, Marine Dupont, Mara Taquin, Fatouma Fofana, Aminata Ba, Sadio Fofana, Karim Mekadmini, Baptiste Perais, Loïc Losange

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Hors normes

Yapımcı Firma: Mars Production

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca

Filmin Süresi: 114 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 27.03.2020



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Kaynak: InterSinema.com