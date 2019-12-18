The Specials Filmi
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Hors normes, okul öncesi eğitimcisi olan bir adam ile özel eğitim alması gereken gençlerin sorumlusu olan bir eğitmenin hikayesini konu ediyor. Birbirinden farklı karakterlere ve farklı inançlara sahip olan iki adam, otizmli çocuklara yardım etmek için kar amacı gütmeyen bir kuruluş kurmak için bir araya gelir.
Yönetmen: Olivier Nakache, Éric Toledano
Senaryo: Olivier Nakache, Éric Toledano
Oyuncular: Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, Bryan Mialoundama, Alban Ivanov, Benjamin Lesieur, Marco Locatelli, Catherine Mouchet, Frédéric Pierrot, Suliane Brahim, Lyna Khoudri, Aloïse Sauvage, Djibril Yoni, Ahmed Abdel Laoui, Darren Muselet, Sophie Garric, Christian Benedetti, Pierre Diot, Fatou-Clo, Manda Touré, Pauline Clément, Anne Azoulay, Damien Zanoly, Marine Dupont, Mara Taquin, Fatouma Fofana, Aminata Ba, Sadio Fofana, Karim Mekadmini, Baptiste Perais, Loïc Losange
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Hors normes
Yapımcı Firma: Mars Production
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 114 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 27.03.2020
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