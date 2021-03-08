The Seventh Day Filmi

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Ünlü şeytan kovucu Peder Louis, eğitiminin ilk gününde olan Peder Peter ile bir işte birlikte çalışır. Louis ve Peter, yeryüzündeki cehennemin derinliklerine daldıkça iyi ve kötü arasındaki çizgi bulanıklaşır ve kendi iblisleri ortaya çıkar.

Yönetmen: Justin P. Lange

Senaryo: Justin P. Lange

Oyuncular: Guy Pearce, Keith David, Stephen Lang, Robin Bartlett, Hannah Alline, Heath Freeman, Vadhir Derbez, Tristan Riggs, Brady Jenness, Major Dodge , Ben Hicks, Acoryé White, Chris Galust, Riley Fitzgerald, Craig Cole, Mykle McCoslin, James Healy Jr., Braden Balazik, Marque Hernandez, Bjorgvin Arnarson, Ruben Gary Martinez, Reina Gutierrez, David Opegbemi, Stephanie Rhodes, Simone Haines, Dave Bass, Ethan Pogue, Grace E Gonzalez, Evangeline Griffin, Seth Gutierrez

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: The Seventh Day

Yapımcı Firma: Cinestate

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 87 dk.

Dağıtıcı Firma: Voltage Pictures

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com