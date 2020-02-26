The Secret Garden Filmi
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Mary Lennox varlıklı bir İngiliz ailesinin çocuğu olarak Hindistan'da dünyaya gelmiş bir kızdır. 10 yaşına geldiğinde ailesini kaybeder ve İngiltere'de yaşayan amcası Archibald Craven'ın yanına gönderilir. Orada kuzeni Colin ve iki çocukla tanışır. Çocuklar, Misselthwaite Malikanesi civarında mucizevi bir saklı bahçe bulmuşlardır.
Yönetmen: Marc Munden
Senaryo: Frances Hodgson Burnett, Jack Thorne
Oyuncular: Dixie Egerickx, Colin Firth, Julie Walters, Edan Hayhurst, Isis Davis, Maeve Dermody, Sonia Goswami, Paul Dean-Kelly, Anne Lacey, Jemma Powell, Paul G. Raymond, Albert Giannitelli, Jackson Kai, Chloe Stannage, Tommy Surridge, Billy Jenkins, Lee Starkey, Abdul Hakim Joy, Amir Wilson, Dean Kelly
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Secret Garden
Yapımcı Firma: Filmartı Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: İngiltere, Fransa
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 17.07.2020
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Kaynak: InterSinema.com