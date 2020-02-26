The Secret Garden Filmi

26.02.2020 08:58 | Son Güncelleme: 26.02.2020 08:58

Mary Lennox varlıklı bir İngiliz ailesinin çocuğu olarak Hindistan'da dünyaya gelmiş bir kızdır. 10 yaşına geldiğinde ailesini kaybeder ve İngiltere'de yaşayan amcası Archibald Craven'ın yanına gönderilir. Orada kuzeni Colin ve iki çocukla tanışır. Çocuklar, Misselthwaite Malikanesi civarında mucizevi bir saklı bahçe bulmuşlardır.

Yönetmen: Marc Munden

Senaryo: Frances Hodgson Burnett, Jack Thorne

Oyuncular: Dixie Egerickx, Colin Firth, Julie Walters, Edan Hayhurst, Isis Davis, Maeve Dermody, Sonia Goswami, Paul Dean-Kelly, Anne Lacey, Jemma Powell, Paul G. Raymond, Albert Giannitelli, Jackson Kai, Chloe Stannage, Tommy Surridge, Billy Jenkins, Lee Starkey, Abdul Hakim Joy, Amir Wilson, Dean Kelly

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Secret Garden

Yapımcı Firma: Filmartı Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: İngiltere, Fransa

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 17.07.2020



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Kaynak: InterSinema.com