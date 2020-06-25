The Ritz-Carlton, kapılarını tekrar açtı Eşsiz boğaz manzarası ve ayrıcalıklı hizmetiyle İstanbul'un en ikonik otellerinin başında gelen The Ritz-Carlton, İstanbul 21 Haziran 2020 tarihinde kapılarını tekrar açtı.

Muhteşem boğaz manzaralı açık alanları, kusursuz servis kalitesi ile hanımefendi ve beyefendilere giriş yaptıkları andan itibaren ayrıcalıklı bir hizmet sunan The Ritz-Carlton, İstanbul, uyguladığı yüksek hijyen standartları ile de misafirlerine unutulmaz bir deneyim vadediyor. Otel, girişten itibaren standart olarak sağladığı hijyen ürünlerinin yanı sıra, UVC Ultraviyole ampulleri ile yenilenen Xray cihazı,& ; vücut ısısını ölçen gelişmiş termal kameralar, klima santrallerinden kapalı ortamlara %100 taze havanın sağlandığı UVLight sistemi sunmaktadır. Odalar hidrojen peroksit ve kolloid gümüş dezenfeksiyon ile 24 saat boyunca dezenfekte edilmektedir.& ;