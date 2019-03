The Penınsula Hotels Küresel Sanat Programını Duyurdu

Çağdaş sanat, süresi birkaç yıla yayılacak "Art in Resonance" küresel kampanyasıyla 26 Mart 2019 tarihinden itibaren The Peninsula otellerinde öne çıkarılacak. Art Basel Hong Kong'un (29-31 Mart 2019) resmi konaklama sponsoru olan The Peninsula Hotels, sanat kariyerini yarılamış çağdaş sanatçıların yeni siparişler üzerine yarattığı üç boyutlu enstalasyonlarından oluşan sergilerle bir yandan konuklarına ilham veren yeni sanatsal deneyimler yaşatmayı, öte yandan, doğduğu kent olan Hong-Kong'un kültürel zenginliğine ışık tutmayı hedefliyor.

The Peninsula Hotels'in işletmecisi ve sahibi olan The Hongkong ve Shanghai Hotels Limited'in CEO'su Peter Borer, "90 yıllık mirasa sahip küresel bir lüks otel markası olarak, sanatın kapsayıcı ve evrensel diliyle sınırları aşmasının insanlık açısından önemli bir yeri olduğunun bilincindeyiz" diye konuştu. Grubun innovasyon felsefesini sürdüren The Peninsula Hotels, kullandıkları araçlarla sınırları şiirsellikle zorlayan, eserleriyle ziyaretçileri büyüleyip ilham verecek duyuları uyandıran sanatçıları bulmak amacıyla Isolde Brielmaier ve Bettina Prentice gibi seçkin küratörlerle işbirliği yaptı.

Peter Borer sözlerine şöyle devam etti: "Sanatçıya sadece bir sergi alanı/platformu sunmak değil, aynı zamanda üreten sanatçıları desteklemek için orijinal eserler sipariş etmek ve her otelimizin var olduğu toplumda sağlıklı bir kültürel eko-sistem oluşturmak istiyoruz." "Bu amaçla, 'Art in Resonance' konsepti etrafında oluşturulacak yoğun programlarda sanatçılarla sohbetler, stüdyo ziyaretleri, ünlü sanatçı, yaratıcı ve düşünürler ile panel oturumları düzenleyeceğiz."

Janet Echelman, Iván Navarro, Timothy Paul Myers ve Çinli mimarlık kolektifi MINAX'ın eserleri ziyaretçilerle buluşacak. New York merkezli Bettina Prentice şu açıklamada bulundu: "Isolde ve ben, sanat eseri ile bire bir deneyim açısından ziyaretçinin fiziksel ve duygusal olarak sanatın gerçekleştiği yerde bulunmasını gerektiren eserleri bulma konusunda The Peninsula Hotels'e destek verdik. Başından itibaren, farklı nesilleri ve kültürleri kapsayan, yenilikçi ve bütünleşik bir program yaratmak için The Peninsula Hotels'in desteğini aldık."

Hong Kong'da 23 Haziran'a kadar görülebilecek sergiden seçilecek bazı eserler, 2019 sonbaharında The Peninsula Paris'e seyahat edecek ve yerel sanatçılara sipariş edilen yeni enstalasyonlar ile birlikte sergilenecek. Bu ilkbahar ve sonbahar döngüsü her yıl tekrarlanacak ve program, The Peninsula Hotels'in mevcut on tesisi ile yatırımı devam eden Londra, İstanbul ve Yangon otelleri seyahat etmeye ve gelişmeye devam edecek.

Çağdaş Sanata Destek

The Peninsula Hotels, kurulduğundan bu yana bulunduğu destinasyonların zengin ve canlı kültürel yanlarını öne çıkarmayı amaçlıyor; yeni çıkış yapan sanatçıları desteklemek ve bir yandan da konuklara kültürü temsil eden eserler sunmak için tasarlanan "Misafir Sanatçı" programı kapsamında yerel sanatçıları konuk ediyor. "Art in Resonance" projesi de bu programı referans alıyor ve The Peninsula Hotels'in sanatsal sürece salt mekan sağlayıcı olarak değil, aynı zamanda kültürün yaratılmasına ve gelişmesine katkıda bulunan bir kurum olarak katılma kararlılığını yansıtıyor.

Lüks otel grubunun sanat tutkusundan söz eden Peter Borer, sözlerini şöyle tamamladı: "Öyle umuyoruz ki, bu uzun soluklu program konuklarımızın ve yerel halkın ilgisini çekecek, yüzlerini gülümsetecek etkileşimler yaratacak. Bu sanat eserlerinin coşkusunu The Peninsula Hotels'in konuklarıyla paylaşmayı dört gözle bekliyorum."

Kaynak: Bültenler