The Outer Worlds'ün Switch Tarihi Belli Oldu
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Singapur, Twitter, Teknoloji

The Outer Worlds'ün Switch Tarihi Belli Oldu

The Outer Worlds oyununun Switch versiyonunun tarihi nihayet netlik kazandı. Takviminizde 5 Haziran 2020 tarihine bir işaret koyun.

02.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:50
The Outer Worlds'ün Switch Tarihi Belli Oldu

The Outer Worlds oyununun Switch versiyonunun tarihi nihayet netlik kazandı. Takviminizde 5 Haziran 2020 tarihine bir işaret koyun.

The Outer Worlds, Switch konsoluna Virtuos Games tarafından uyarlanıyordu. Ne var ki stüdyonun merkezi Singapur'da bulunuyor. COVID-19 salgınının ciddi boyutlara ulaştığı Şubat ayı içerisinde Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan yayıncı Private Division, ekibin sağlık durumunun iyi olduğunu ama ofisin bir süre kapalı kalacağını duyurmuştu. Bu da tabii ki uyarlama sürecinin sekteye uğraması anlamına geliyor. Bununla birlikte, uyarlama işlemini sağ salim bitirmeleri için Virtuos Games ekibine gereken zamanın verileceği ve yeni çıkış tarihinin yakın bir zamanda duyurulacağı söylemişti.

Beklenen duyuru ise bu hafta içinde gerçekleşti. The Outer Worlds Twitter hesabı üzerinden yapılan yeni paylaşımda Private Division, Obsidian Entertainment ve Virtuos Games, oyunun Switch versiyonunun 5 Haziran 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştireceğini duyurdular.

Good news, spacers! We are planning to open the Halcyon Colony to future employees on the Nintendo Switch on June 5th, 2020. You will soon be able to take #TheOuterWorlds with you on the go to fulfill your work duties! ???https://t.co/CrL1z0KqLh

— The Outer Worlds (@OuterWorlds) March 31, 2020

Duyuruda ayrıca çıkış gününde bir güncellemenin yayınlanacağından da bahsedilmiş. 6 GB boyutundaki bu güncelleme ile oynanışta optimizasyona gidilecekken kaplamalar yüksek çözünürlüklü hale getirilecek ve en iyi deneyimin sağlanabilmesi için birçok hata çözümlemeleri gerçekleştirilecek.

Son olarak, The Outer Worlds oyununun Switch için hem dijital hem de kutulu olarak satışa sunulacağını bir kez daha hatırlatayım. Esasen sadece dijital olarak satışa sunulması planlanıyordu ama sonradan alınan bir karar ile oyuna kutulu olarak arşivinde yer vermek isteyen oyuncular da düşünülmüş. İyi de olmuş.

Kaynak: Tamindir

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