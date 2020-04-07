The Ogglies Filmi
The Ogglies filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Ogglies filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
07.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:57
Toby Genkel ve Jens Møller'in yönettiği animasyon filmin senaryosunu Erhard Dietl'in kitabından John Chambers ve Toby Genkel kaleme alıyor.
Yönetmen: Toby Genkel, Jens Møller
Senaryo: Erhard Dietl, Toby Genkel, John Chambers
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The Ogglies
Yapımcı Firma: WunderWerk
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Almanya
Orijinal Dili: Almanca
Filmin Süresi: 80 dk.
Dağıtıcı Firma: WunderWerk
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
The Ogglies Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com