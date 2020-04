The Ogglies Filmi The Ogglies filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Ogglies filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Toby Genkel ve Jens Møller'in yönettiği animasyon filmin senaryosunu Erhard Dietl'in kitabından John Chambers ve Toby Genkel kaleme alıyor. Yönetmen: Toby Genkel, Jens Møller Senaryo: Erhard Dietl, Toby Genkel, John Chambers Filmin Türü: Animasyon Orijinal Adı: The Ogglies Yapımcı Firma: WunderWerk Yapım Yılı: 2021 Yapım Ülkesi: Almanya Orijinal Dili: Almanca Filmin Süresi: 80 dk. Dağıtıcı Firma: WunderWerk Vizyon Tarihi: 01.01.2070