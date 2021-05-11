The National: Biden yönetimi Kudüs'teki potansiyel kriz uyarılarına haftalarca kulak tıkadı
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The National: Biden yönetimi Kudüs'teki potansiyel kriz uyarılarına haftalarca kulak tıkadı

The National: Biden yönetimi Kudüs'teki potansiyel kriz uyarılarına haftalarca kulak tıkadı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD'de Biden yönetiminin, bazı Arap ülkelerinden gelen ve Doğu Kudüs'te bir an önce bir şey yapılmazsa kentte kriz çıkabileceği yönündeki uyarılara kulak tıkadığı ortaya çıktı.

ABD'de Biden yönetiminin, bazı Arap ülkelerinden gelen ve Doğu Kudüs'te bir an önce bir şey yapılmazsa kentte kriz çıkabileceği yönündeki uyarılara kulak tıkadığı ortaya çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli olan ve İngilizce yayın yapan "The National" isimli internet sitesinin, Washington'daki diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimine haftalar öncesinden Kudüs'te bir krizin yaklaştığı uyarıları yapılmaya başlandı.

En az iki Arap ülkesi Biden yönetimine gönderdiği mesajlarda, İsrail'in, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki yerleşim planının krize yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu ve yönetimi tansiyonu düşürücü adımlar atmaya çağırdı.

Ancak Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı söz konusu çağrı ve uyarılara kulak tıkadı. Biden yönetimi ancak geçen haftaki olayların ardından Kudüs meselesine odaklanmaya başlandı.

Öte yandan haberde Biden yönetiminin dış politika öncelikleri arasında "İsrail-Filistin çatışmasının çözümü" gibi bir madde olmadığı da vurgulandı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk, 1'i kadın 28 Filistinli şehit olmuş, 152 kişi yaralanmıştı.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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