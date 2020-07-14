The Misfits Filmi
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The Misfits, kendisini büyük bir komplonun içerisinde bulan bir suçlunun hikayesini konu ediyor. Bir grup sıra dışı suçlu tarafından planlanan bir altın soygununa son anda, suç dünyasında nam salmış bir adam olan Richard Pace’de dahil olur. Ancak plana dahil olmasıyla, kendisini bir anda büyük bir komplonun içerisinde bulur. Richard, içine düştüğü bu kaosta hem kendisini hem de hayatı ona bağlı olan onlarca insanı kurtarmak için savaşmak zorunda kalır.
Yönetmen: Renny Harlin
Senaryo: Robert Henny, Kurt Wimmer
Oyuncular: Pierce Brosnan, Jamie Chung, Tim Roth, Hermione Corfield, Nick Cannon, Gonzalo Menendez, Samer al Masri, Rami Jaber, David Batchelor, Ahmed El-Mawas, Mansoor Alfeeli, Pirat Nipitpaisalkul, Adam Stone, Adnan Kusybi, Mark Chinnery, Firas Al Shakarchi, Rik Aby, Majed AlZubaidi, Kouryou Ngin, Garrett Cain, Arzu Neuwirth, Walid Riachy, Jerrod Weston, Martin J. Corrado, Qais Qandil, Christian Mandel, Elsa Pottier, Adam Geddes, Mohammed Otoum, Ernestas Aleksandrovas, Raaj Rao
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: The Misfits
Yapımcı Firma: RNG Entertainment
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: RNG Entertainment
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com