The Misfits Filmi

The Misfits, kendisini büyük bir komplonun içerisinde bulan bir suçlunun hikayesini konu ediyor. Bir grup sıra dışı suçlu tarafından planlanan bir altın soygununa son anda, suç dünyasında nam salmış bir adam olan Richard Pace'de dahil olur. Ancak plana dahil olmasıyla, kendisini bir anda büyük bir komplonun içerisinde bulur. Richard, içine düştüğü bu kaosta hem kendisini hem de hayatı ona bağlı olan onlarca insanı kurtarmak için savaşmak zorunda kalır. Yönetmen: Renny Harlin Senaryo: Robert Henny, Kurt Wimmer Oyuncular: Pierce Brosnan, Jamie Chung, Tim Roth, Hermione Corfield, Nick Cannon, Gonzalo Menendez, Samer al Masri, Rami Jaber, David Batchelor, Ahmed El-Mawas, Mansoor Alfeeli, Pirat Nipitpaisalkul, Adam Stone, Adnan Kusybi, Mark Chinnery, Firas Al Shakarchi, Rik Aby, Majed AlZubaidi, Kouryou Ngin, Garrett Cain, Arzu Neuwirth, Walid Riachy, Jerrod Weston, Martin J. Corrado, Qais Qandil, Christian Mandel, Elsa Pottier, Adam Geddes, Mohammed Otoum, Ernestas Aleksandrovas, Raaj Rao Filmin Türü: Aksiyon Orijinal Adı: The Misfits Yapımcı Firma: RNG Entertainment Yapım Yılı: 2021 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Dağıtıcı Firma: RNG Entertainment Vizyon Tarihi: 01.01.2070 The Misfits Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.