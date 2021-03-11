The Medium 1.2 yaması kullanıcılarla buluştu
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The Medium 1.2 yaması kullanıcılarla buluştu

11.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:09
The Medium 1.2 yaması kullanıcılarla buluştu

Geliştiriciliğini Bloober Team'ın yaptığı psikolojik korku oyunu olan The Medium için sistem 1.2 yaması paylaşıldı. Xbox Game Pass oyunları arasında da yer alan The Medium'un yeni yaması ultra geniş ekran desteği de sunuyor.

Daha iyi bir oyun deneyimi, hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler getiren güncelleme kullanıcıların beğenisine sunuldu. Çoklu monitör kullanımı ve tam ekran çözünürlükleri ile ilgilide sıkıntıları gideren yama hazır hale geldi.

Bunun yanı sıra yama ultra geniş (21:9) ve süper ultra geniş (32: 9) desteğinide eklemeye hazır. Bloober Team, The Medium'un tek kamera açısıyla olması sebebiyle ultra geniş ve süper ultra geniş desteğini oyuna uygulamanın komplike olduğunu belirtti.

The Medium, Xbox Series ile PC üzerinde erişlibelir durumda. Ve Xbox Game Pass'e de dahil.

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