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The Marmara Pera'da sanat atölyesi başlıyor

The Marmara Pera'da sanat atölyesi başlıyor
AA / Salih Şeref - Haberler | Güncel

Farklı disiplinlerden altı sanatçı atölyesi, The Marmara Pera'da açıldı.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Farklı disiplinlerden altı sanatçı atölyesi, The Marmara Pera'da açıldı.

Cubis Art İstanbul iş birliğiyle açılan atölyede, altı sanatçı eser üretecek. Ayrıca sanatçılar, her çarşamba 16.00-19.00 saatlerinde sanatseverlerle bir araya gelecekler.

Ayşe Nergis Şimşek, Deniz Braderin, Elif Fırat, Hakan Öktem, Özne Özkan ve Sema Yiğit'in yer aldığı projede sanatçılar, resim, seramik, illüstrasyon, ses enstalasyon ve video art alanındaki üretimlerini bir ay boyunca devam ettirecek.

Projenin sonunda 17 Şubat'ta sergi açılacak ve eserler The Marmara Pera'da şubat sonuna kadar sanatseverleri ağırlayacak.

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