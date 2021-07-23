The Malta Vibes CS: GO turnuvası duyuruldu!
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The Malta Vibes CS: GO turnuvası duyuruldu!

The Malta Vibes CS: GO turnuvası duyuruldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Yepyeni bir CS: GO turnuvası bizleri bekliyor!

Eden Esports ve GRID tarafından düzenlenen The Malta Vibes CS: GO turnuvası duyuruldu.

Turnuvanın başlangıç tarihi 16 Ağustos olarak belirlendi. Turnuva için belirlenen ödül havuzu ise tamı tamına 300.000 Dolar. The Malta Vibes turnuvası toplamda "6 adet" turnuva serisini içeriyor. Avrupa ve CIS bölgesinin en iyi takımları bu ödül havuzundan pay almak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Her turnuvada toplamda 40 takım mücadele ederken bu 40 takımın 32 tanesi doğrudan davet edilecek.

Turnuvada dereceye giren takımlar 300.000 Dolar ödül havuzuna ek olarak Malta'da 5 yıldızlı bir otelde konaklamaları dahil toplamda 12 adet farklı seçenekten oluşan "bootcamp" yapma hakkında sahip olacak. Takımlar "bootcamp" hakkını turnuvanın bitişinden itibaren bir sene içinde kullanma hakkına sahip olacak.

Playerbros ekibi olarak turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar dileriz, şans sizinle olsun!

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Kaynak: Playerbros

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