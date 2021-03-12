The Magnificent Trufflepigs duyuruldu!
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The Magnificent Trufflepigs duyuruldu!

12.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:22
The Magnificent Trufflepigs duyuruldu!

Yaz aylarının başında piyasaya sürülecek.

Yayıncı AMC Games ve geliştirici Thunkd, The Magnificent Trufflepigs'i Switch ve PC () için duyurdu. Yaz aylarının başında piyasaya sürülecek.

The Magnificent Trufflepigs, birinci şahıs, romantik, metal dedöktör oyunudur. Çocukluk köyü Stanning'e dönen keskin zekalı ama şefkatli Adam adlı karakteri oynuyorsunuz. Orada, yerel bir hazineyi ortaya çıkarma görevinde Beth adında bir kadına yardım edeceksiniz. Beth'in peri masalı planında çatlaklar görünmeye başladığında, onun geçmişini araştıracak ve her şeyin göründüğü gibi olmayabileceğini keşfedeceksiniz.

Adam karakterini Arthur Darvill (Doctor Who, DC's Legends of Tomorrow) ve Beth'i Luci Fish (Safe House, Another Eden) seslendiriyor.

The Magnificent Trufflepigs Sistem Gereksinimleri

Kaynak: Playerbros

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