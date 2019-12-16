The Lodge Filmi

16.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:58

İki çocuğu ile birlikte yaşayan Richard, ikinci evliliğine hazırlanmaktadır. Sevgilisi Grace ve çocukların kaynaşmasını isteyen Richard, birlikte olmalarını sağlayacak kısa bir tatil planlar. Richard, çocukları ve Grace, şehirden uzakta bulunan bir tatil köyüne gider. Genç kadın, çocukların kendisinden hoşlanmaları için elinden geleni yapar. Ancak çocukların tek isteği babalarının Grace’den ayrılmasıdır. Yakında üvey anneleri olacak olan Grace hakkında araştırma yapan çocuklar, genç kadının yıllar önce yaşanan bir katliamdan sağ kurtulan tek kişi olduğunu öğrenir. Geçmişte yaşanan olayın travmasıyla boğuşan Grace, dağ evinden bir takım tuhaf olaylara şahit olur. Evin çevresinde yaşanan korkutucu olayların artmasıyla birlikte Grace, karanlık geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalır.

Yönetmen: Severin Fiala, Veronika Franz

Senaryo: Severin Fiala, Veronika Franz, Sergio Casci

Oyuncular: Riley Keough, Jaeden Martell, Richard Armitage, Alicia Silverstone, Lia McHugh, Danny Keough, Katelyn Wells, Lola Reid

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Lodge

Yapımcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 100 dk.

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 13.03.2020



The Lodge Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.





Kaynak: InterSinema.com