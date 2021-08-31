"The Life's Good" filmi LG'nin YouTube kanalında görücüye çıktı

LG Electronics'in (LG) yaşamın getirdiği olasılıklara karşı sinematik bakış açısı sunan projesi, geleceğin sanatçılarını ortaya çıkartıyor.

LG Electronics'in (LG) yaşamın getirdiği olasılıklara karşı sinematik bakış açısı sunan projesi, geleceğin sanatçılarını ortaya çıkartıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geleceğin yönetmenlerinden Jackson Tisi'nin LG'nin desteğiyle yönettiği "The Life's Good" filmi, LG'nin YouTube kanalında görücüye çıktı.

Dünyanın dört bir yanından yüzlerce genç film yapımcısı tarafından sunulan videolardan bir araya getirilen Tisi yapımı çalışma, genç yaratıcılar tarafından yorumlandığı şekliyle hayata güzel ve dokunaklı bir bakış sunuyor.

LG'nin mayıs ayında başlayan Life's Good kampanyasının önemli bir bileşeni olan Life's Good Film Projesi için 33 ülkeden 531 genç yönetmen, yaratıcı sunumlarını Jackson ile paylaşmaya davet edildi.

En iyi görüntüleri kullanan Tisi, dünyanın gelişen görsel hikaye anlatıcılarının kendine özgü seslerini, yeni bakış açılarını ve inkar edilemez yeteneklerini sergileyen 20 dakikalık bir hikaye üretti.

Proje, üretim sürecinde sosyal medya platformlarında 140 milyonun üzerinde etkileşim, ilgili gönderilerden de toplam 44 milyondan fazla görüntülenme alarak büyük etki yarattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jackson Tisi, "Dünyanın hangi köşesinden gelirsek gelelim, hepimizin sahip olduğu ve hissettiğimiz duyguları paylaşmak istedim. Empati, özellikle zor günleri atlatırken birbirimizle iletişim kurmanın anahtarıdır." ifadelerini kullandı.

New York Film Critcis Online Eleştirmenleri'nden Diva Velez, "Dünyanın birçok yerini gözler önüne seren Life's Good, tekil bir deney niteliği taşıyor. Film, insan diasporasının ve çeşitli ortamlarımızın hoş farklılıklarını gösterirken, aynı zamanda küresel Kovid-19 pandemisi nedeniyle ruhsal yönden ne kadar bağlı olduğumuzu ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

20 dakikalık kısa film, 6 bölümde (Life's Beautiful-Hayat Güzeldir, Life's Community-Hayat Topluluktur, Life's Lonely-Hayat Yalnızlıktır, Life's In Motion- Hayat Hareket Halindedie, Life's an Adventure-Hayat Bir Maceradır ve Life's Good- Hayat İyidir) iyi bir yaşamın farklı yönlerini araştırıyor.

İlk 5 bölüm, doğanın güzelliğinden, fiziksel hareketin canlılığından, yalnızlık zamanlarında beslenen kişisel gelişimden, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir topluluğun birlikteliği ve sıcaklığına kadar geniş bir konu yelpazesini görselleştiriyor. Son bölümde ise gençler hayatı kutlamak için bir araya geliyor ve film anlamlı bir şekilde sona eriyor.

LG, Life's Good filminin fragmanını LG'nin New York City'deki Times Meydanı'ndaki ve Londra'daki Piccadilly Circus'taki dijital reklam panolarında gösterecek. Kısa film, gelecek haftalarda seçkin film festivallerinde de yer alacak.

The Life's Good filmi LG Global YouTube kanalında izlenebiliyor. LG'nin 2021 Life's Good kampanyasıyla ilgili ek bilgiler Instagram'da da bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt