The Legend Of Zelda, Rekor Fiyatla Satışta
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The Legend Of Zelda, Rekor Fiyatla Satışta

The Legend Of Zelda, Rekor Fiyatla Satışta
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Çok uzun zaman önce, Super Mario Bros.'un çok nadir bir versiyonu açık artırmada 660 bin dolar karşılığında satılmıştı.

Çok uzun zaman önce, Super Mario Bros.'un çok nadir bir versiyonu açık artırmada 660 bin dolar karşılığında satılmıştı. Bu astronomik satışlarda sıra The Legend of Zelda'ya gelmiş gibi duruyor. Efsanevi oyunun çok nadir versiyonlarından birisi için başaltılan açık arttırmada şimdiden ciddi bir teklife ulaşılmış .

Günümüzde bu çılgın dünyada, insanlar çılgınca meblağlar ödeyerek bulması zor retro oyun kartuşlarını satın alıyorlar. NES klasiği Zelda'nın 1987'deki bir kopyası, sadece birkaç ay için üretilen mühürlü dokuzuncu sınıf "Rev-A" erken üretim versiyonu tekliflerin kapanmasına beş gün kala 110 bin dolarlık teklifi aştı.

Heritage Auction, bu kartuşun şimdiye kadar satışa çıkan en eski kopyası olabileceğini söylüyor. Bundan daha nadir olan diğer tek Legend of Zelda ürünü ise "NES TM" versiyonu olarak biliniyor. Bu versiyonun sadece tek bir mühürlü kopyası olduğuna inanılıyor ve satışa çıkacağı bile kesin değil.

Birçoğumuz orijinal Legend of Zelda'nın bir kopyası için bu kadar para ödeyemesek de, endişelenmemize gerek yok nitekim çok daha ucuz bir ücret ödeyerek her zaman ikinci el bir kopya satın almamız mümkün.

Oyunun güncel versiyonu için çıkış tarihi de geçtiğimiz günlerde olsa da en nadir versiyonlarından birisi kadar pahalı olmayacağı kesin.

Kaynak: Turkmmo

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