The Lcp Group Türk Yatırımcılara Amerika'da

Dünyaca ünlü gayrimenkul yatırım şirketi The LCP Group CEO'su Francis Lively, Florida'nın uzay sahili olarak bilinen Melbourne'daki ilk butik oteli olacak Hotel Melby, A Tapestry Collection By Hilton'u Türk yatırımcılara tanıtmak üzere Bursa İnegöl Müteahhitler Derneği (İMDER) ve Koç Üniversitesi'nde toplantılar düzenledi. Tanıtım toplantılarında, Amerika'da gayrimenkul yatırımcı ortağı olmanın sağlayacağı avantajlar, yatırım programı aracılığıyla EB-5 göçmenliği, EB-5 vizesi ile Green Card alma fırsatı, Türk yatırımcıların Florida'daki yatırım fırsatlarına artan ilgisi ve uluslararası yatırımın önemi hakkında bilgi verildi. Ünlü Ekonomist Murat Sağman'ın da katıldığı toplantılara büyük ilgi oldu.

Bursa-İnegöl'de çok sayıda işadamıyla bir araya gelen The LCP Group CEO'su Francis Lively, şirket olarak 1974 yılından beri faaliyet gösterdiklerini belirterek, yaklaşık 800 milyon dolarlık bir yatırıma sahip olduklarını belirtti. Lively Türk yatırımcılara iki seçenek sunduklarını vurgulayarak, "Birinci fırsat birikimlerini yurtdışında karlı bir yatırımla değerlendirmek isteyen kişileri hedefliyor. Hotel Melby projesine en az 100 bin dolar finansal yatırım yapan kişilere yatırımlarını 5 yılın sonunda ikiye katlama imkanı sunuyoruz. İkinci fırsat ise 500 bin dolar değerinde yatırım ile EB-5 vizesi ve yeşil kart alma imkanı. Bu vize yatırım sahibine eşiyle beraber 21 yaşın altındaki çocuklarına ABD'de daimi yaşama, okuma ve çalışma imkanı sağlıyor. "dedi.

Florida'da yapılacak olan otelin Hilton Grubu tarafından işletileceğini söyleyen Lively, buradaki toplam yatırımın 41 milyon dolar olduğunu ve bu meblağın 20 milyon dolarını kendilerinin yatırdıklarını belirterek, "Projemiz 2019 yılının ikinci çeyreğinde başlayacak ve 2020'nin üçüncü çeyreğinde tamamlanacak." dedi.

Yatırım eğitimi konferansı kapsamında Koç Üniversitesi öğrencileriyle de buluşan Francis Lively, uluslararası yatırımın önemi hakkında bilgi verdi ve gençlerden gelen soruları yanıtladı. Toplantıda, Amerika'daki gayrimenkul projelerine dünyanın hemen her yerinden talepler geldiğini belirten Lively, "Florida'daki konut alımlarının yüzde 80'ini yabancı yatırımcılar gerçekleştiriyor. Amerika Birleşik Devletler'in önde gelen gayrimenkul hizmetleri şirketlerinden CBRE'ye göre, 2018'in ilk yarısında A.B.D. ticari gayrimenkul piyasasına yabancı sermaye akışı önceki yıla göre yüzde 29 artarak 23 milyar Dolar'dan 29,7 milyar Dolar'a yükseldi. Bu sonuçlar doğru yatırımın önemini gösteriyor" dedi.

Kaynak: Bültenler