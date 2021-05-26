The Last Spell Steam'de erken erişime açılacak
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The Last Spell Steam'de erken erişime açılacak

The Last Spell Steam'de erken erişime açılacak
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Yayıncılığını The Arcade Crew ve Gamera Game geliştiriciliğini ise Ishtar Games'in üstlendiği The Last Spell 3 Haziran'da Steam'de erken erişime açılacağı açıklandı.

Oyunseverleri bilgilendiren açıklama yayıncı The Arcade Crew, Gamera Game ve geliştirici Ishtar Games'ten geldi. The Last Spell Haziran ayının başlarında Steam'de erken erişime açılmış olacak.

The Last Spell roguelite mekaniklerine sahip bir sıra tabanlı taktiksel rol yapma oyunu. Oyuncular, insanlığın son kalesini canavar topluluğuna karşı dik tutabilmek için kahramanlardan oluşan bir orduya liderlik edecek.

Geliştirici ekip oyun için "Final Fantasy Tactics ile Dynasty Warriors'un gayrimeşru kızı" diyor.

Erken erişim sürümünü oyunun tüm ana özelliklerini ve oyunun ilk baştaki kısmını yani peş peşe 12 oyun içi gün boss dövüşü içermiş olacak. Bitirdikten sonra oyunseverler zorluk içeren oyunu tekrardan oynayabilme fırsatına sahip olabilecekler. Zorluk ayarlama seçeneklerinin yüksek tekrar oynanabilirlik sunacağı belirtildi.

Önümüzdeki aylarda çıkışını gerçekleştirecek olan güncellemeler iyileştirilmiş mekanikler ve denge değişiklikleri dahil olmak üzere yeni içerikler eklemiş olacak.

Oyun $19.99 fiyatından piyasaya sürülecek ve ilk iki haftasına %10 indirimli olarak yerini alacak.

Oyunun tam sürümü, PC'den sonra Switch içinde düşünülüyor.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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