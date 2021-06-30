The Last Oricru İçin İlk Oynanış Videosu Yayınlandı
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The Last Oricru İçin İlk Oynanış Videosu Yayınlandı

The Last Oricru İçin İlk Oynanış Videosu Yayınlandı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

GoldKnights tarafından geliştirilen aksiyon RPG oyunu The Last Oricru için bir fragman yayınlandı.

GoldKnights tarafından geliştirilen aksiyon oyunu The Last Oricru için bir fragman yayınlandı. Gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanan oyun, Gotik serilerin hayranlarına ve bilim kurgu ile ortaçağ karışımı gibi sıra dışı dünyaları sevenlere hitap edecek. Video, ziyaret etmemiz gereken tehlikeli, yabancı gezegenin oynanışını, hikayenin ana hatlarını ve manzaralarını gösterdi.

The Last Oricru Hakkında Tüm Bildiklerimiz:

Oyunda kendimizi orta çağ ile bilim kurgu iklimlerini birleştiren, yıkıcı bir savaşla parçalanan bir dünyada bulacağız. Çatışmanın tarihinin nasıl gelişeceği bize bağlı olacak. Oyun, olayların gelişimini şekillendirmede oyuncunun kararlarına göre hareket edecek ve her kararın evrenin kaderi ve gezegende yaşayan birçok fraksiyon arasında kahramanın itibarı üzerinde bir etkisi olacak. Burada, ister sıradan çeteler ister güçlü karakterler olsun, acımasız, talepkar ve ustaca bir dövüş sistemi olacak.

Oyun, oynanış ve animasyon bakımından halen biraz kısır görünüyor ancak kendisini oldukça ilginç bir şekilde sunuyor. Teorik olarak, doğrudan hikaye görevlerinde veya isteğe bağlı etkinlikler sırasında zor seçimler yaparak, özgürce etkileyebileceğimiz iç savaş, arcade savaşları ve hikaye tarafından tüketilen acımasız bir dünya içerisinde hayatta kalmaya çalışacağız. Pratikte, Praglı içerik oluşturucuların oyunları için büyük hedefleri var, ancak bu onların ilk projesi. Bu yüzden oyuna karşı umutlansak da beklentiyi çok yükseltmemek gerekli.

  • The Last Oricru

Umalım ki Çek stüdyosu ellerinden gelenin en iyisini ortaya koysun ve bizlere saatler geçirecek çok keyifli, tamamen yeni bir RPG oyunu sunabilsin. Oyun, 2022 yılı için duyuruldu; PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek. Oyunun steam sayfasına üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo

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