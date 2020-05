The Last of US Part II Sızıntılarının Sorumluları Tespit Edildi

The Last of US Part II ile ilgili sızıntıların sorumluları en nihayetinde yakalanmışlar. Yapılan açıklamaya göre bu kişiler, ne geliştirici ne de yayıncı bünyesinde çalışıyorlarmış.