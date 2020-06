The Last of US Part II PS4'ün En Hızlı Satan Özel Oyunu Oldu! Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of US Part II, PS4'ün en hızlı satan özel oyunu oldu. The Last of US Part II, ilk üç günde ne kadar sattı? Tüm dünyada oldukça popüler olan

Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of US Part II, PS4'ün en hızlı satan özel oyunu oldu. The Last of US Part II, ilk üç günde ne kadar sattı? Tüm dünyada oldukça popüler olan The Last of US Part II'nin satış miktarı ile ilgili detaylar haberimizde.

PS4'ün En Hızlı Satan Özel Oyunu The Last of US Part II'nin Satış Miktarı

Tüm PlayStation 4 oyuncuları tarafından merakla beklenen The Last of US Part II, 19 Haziran tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. PlayStation Blog'da yer alan habere göre The Last of US Part II, ilk üç günde dört milyondan fazla satarak PlayStation 4 platformunun en hızlı satan özel oyunu unvanının sahibi olmayı başardı.

The Last of US Part II'den önce PlayStation 4 platformunun en hızlı satan özel oyunu rekorunun sahibi Marvel's Spider-Man'di ancak The Last of US Part II, ilk üç günde dört milyondan fazla satarak Marvel's Spider-Man'i tahtından etmeyi başardı. Naughty Dog'un Başkan Yardımcısı ve The Last of US Part II oyununun yönetmeni Neil Druckmann, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, The Last of US Part II'yi oynayan milyonlarca oyuncuya teşekkür ederek çok minnettar olduklarını ifade etti. The Last of US Part II'nin yüzlerce yetenekli ve tutkulu geliştiricilerinin sayesinde mümkün olduğunu belirten Druckmann, aynı tutkuyu oyunculardan da görmenin büyük bir onur olduğunu belirtti.

The Last of US Part II yüksek inceleme puanları nedeni ile oyuncular tarafından merakla ve heyecanla bekleniyordu. The Last of US Part II, sahip olduğu mükemmel oyun mekaniği, üst düzey grafik kalitesi ve çok başarılı hikaye anlatımı ile oyuncuların gönlünde taht kurmayı başardı.

