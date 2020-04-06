The Last of US Part II, PlayStation Mağazasından Kalktı!
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Sony, Teknoloji

The Last of US Part II, PlayStation Mağazasından Kalktı!

The Last of US Part II, belirsiz bir süreliğine ertelendikten sonra PlayStation mağazasından kaldırıldı. Şu anda ön-sipariş ile alınamıyor.

06.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:51
The Last of US Part II, PlayStation Mağazasından Kalktı!

The Last of US Part II, belirsiz bir süreliğine ertelendikten sonra PlayStation mağazasından kaldırıldı. Şu anda ön-sipariş ile alınamıyor.

İlk olarak PlayStation Experience 2016 sırasında duyurulmuş olan The Last of US Part II, Naughty Dog tarafından geliştiriliyor ve Sony Interactive Entertainment tarafından da yayınlanacak.

Birkaç gün öncesine kadar 29 Mayıs 2020 tarihini beklerken bu defa belirsiz bir tarihe ertelendiğini öğrenmiştik. Yapılan duyuruda, The Last of US Part II oyunun geliştirilme sürecinin neredeyse tamamlandığını ve son teknik hataların giderilmesi için çalışıldığını söylenmişti. Ne var ki lojistik sorunlar nedeniyle sağlıklı bir çıkışın gerçekleşmeyeceğine kanaat getirmişler. Naughty Dog stüdyosu, oyuna herkesin aynı zamanlarda başlamasını istiyormuş ama buna engel olan lojistik sorunlar çözülene karar erteleme kararı alınmış. Bu da haliyle net bir tarih vermenin önüne geçiyor.

Yaşanan bu gelişmenin üzerinden çok geçmeden, The Last of US Part II PlayStation mağazasından kaldırıldı. Diğer bir deyişle, oyunun ne standart ne de Deluxe sürümünü şu an için dijital olarak ön-sipariş ile satın alabilmek mümkün olmayacak. Peki bu durumda ne olacak? Büyük ihtimalle halihazırda ön-sipariş ile satın almış olan oyunculara paraları geri iade edilecek ki bu aslında aşina olunan bir durum. Bildiğiniz gibi sadece net bir çıkış tarihi olan oyunlar ön-siparişe açılıyor ve geçmişte ertelenmelerden sonra PlayStation mağazasından geçici olarak kaldırılan oyunlar olmuştu. The Last of US Part II de bunların bir yenisi oldu.

Ancak her zaman olduğu gibi korkulacak bir şey yok. Sony Interactive Entertainment ve Naughty Dog lojistik sorunları çözdükten sonra yeni bir çıkış tarihi belirleyecek ve oyun, mağazaya geri dönecek. Sadece biraz beklemek gerekiyor. Umarız bu süreç fazla uzamaz da sabırsızlıkla beklediğimiz oyunu sağ salim oynamaya başlayabiliriz.

Kaynak: Tamindir

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