"The Last of US Part II" oyununun ön siparişleri Amazon.com.tr'de

Sony PlayStation için özel olarak geliştirilen "The Last of US Part II"nun ön siparişleri Amazon.com.tr'de başladı. Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, Sony PlayStation için özel olarak geliştirilen "The Last of US Part II", Amazon.com.tr üzerinden ön siparişe sunuldu. 2013 yılında yayınlandığı günden bu yana dünya çapında birçok oyunseverin hayranlığını kazanan The Last of US (2013) serisinin devam oyunu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 19 Haziran'da piyasaya çıkacak. Ön siparişini Amazon.com.tr'den veren oyunseverler bu aksiyon-macera oyununa Amazon.com.tr'nin ayrıcalıklı ve güvenilir hizmetleri kapsamında lansman gününde sahip olabilecek. Hayatta kalma teması altında oyunseverleri birçok korku elementiyle buluşturan ve üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan oyun Amazon.com.tr'de standart ve özel sürüm olmak üzere iki farklı sürüm seçeneğiyle sınırlı sayıda satışa sunulacak. Özel Sürümü tercih eden tüketiciler, 48 sayfalık mini eskiz kitabı, özel metal kutu, dinamik PS4 teması ve Dijital Oyun Müziklerini de içeren ayrıcalıklı koleksiyona sahip olabilecek. Kaynak: AA