The Last of US Part II'nin Kaplayacağı Alan Devasa Olacak

Naughty Dog tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanacak olan The Last of US Part II ile buluşacağımız günü yavaş yavaş yaklaşıyor.

Naughty Dog tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanacak olan The Last of US Part II ile buluşacağımız günü yavaş yavaş yaklaşıyor. 19 Haziran 2020 tarihinde satışa sunulması beklenen oyun için iki aydan az bir zaman kaldı. Elbette bu süre zarfında daha başka bilgiler bizlerle paylaşılmaya devam edilecek. Son gelen bilgiye göre de, The Last of US Part II oyununun ne seviyede bir alana ihtiyaç duyacağı ortaya çıktı. En az 100 GB civarı alanı boşa çıkartmanızda fayda var.

2013 yılında satışa sunulan The Last of Us, gerek konusu gerekse de oyunculara yaşattıkları ile kendisine hayran bırakarak sayısı ödülü Naughty Dog stüdyosuna kazandırmıştı. Mevcut nesle de uyarlanan oyunun finalinin enteresan bir şekilde bitmesi, bir devam oyununun geleceğinin işaretini veriyordu. Nitekim bu yönde ortaya atılan iddialar ve söylemlerin ardından The Last of US Part II, PlayStation Experience 2016 şovunda duyurulmuştu.

Aradan geçen zamanda Sony Interactive Entertainment ve Naughty Dog büyük ölçüde sessiz kalmış olsalar da, son birkaç aydır devam oyunu hakkında gerek geliştirici stüdyonun en kapsamlı oyunu olması gerekse de oynanış sistemi dahil birçok farklı bilgiye sahip olmuştuk. Bir yenisi ise yakın bir zaman önce ortaya çıktı.

The Last of US Part II indirme boyutu

Bildiğiniz gibi bu haftanın başlarında yaşanan tatsız bir olay neticesinde The Last of US Part II oyununun hem oynarken öğrenmemiz gereken hikaye detayları ortaya dökülmüş hem de yeni çıkış tarihi duyurulmuştu. Bu, hem dijital hem de kutulu sürümlerin yeniden ön-siparişe açılması anlamına geliyordu. Bu bağlamda standart sürümün yanı sıra dilediğiniz özel sürümü ön-sipariş ile satın alabileceğiniz PlayStation sayfasına yansıyan bir detay, oyunu oynayabilmek için PlayStation 4 konsolunuzun sabit diskinde en az 100 GB kadar boş alan açmanızın gerekeceğine işaret ediyor. Dahası ise The Last of US Part II çift disk olarak gelecek bir başka oyun olacak.

Aslında bakarsanız bu boyut hiç de şaşırtıcı olmadı. Malum Naughty Dog stüdyosunun gelmiş geçmiş en büyük oyunu olması, hikaye uzunluğunu ve sunduğu görsellik bir araya getirildiğinde gayet normal. Umarız bir kez daha ertelenmez de 19 Haziran 2020, bekleyeceğimiz son tarih olur.