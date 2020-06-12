The Last of US Part II İnceleme Puanları ile Ateş Ediyor
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The Last of US Part II İnceleme Puanları ile Ateş Ediyor

Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of US Part II için koyulmuş olan ambargosu bugün erken saatlerinde kalktı. Bunun sonrasında da oyun mecraları tarafından hazırlanan incelemeler yazıları ve videoları da yayına verildi.

The Last of US Part II İnceleme Puanları ile Ateş Ediyor
12.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:53

Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of US Part II için koyulmuş olan ambargosu bugün erken saatlerinde kalktı. Bunun sonrasında da oyun mecraları tarafından hazırlanan incelemeler yazıları ve videoları da yayına verildi. Mayıs ayının başlarında yaşanan skandalın etkisinin ne olacağı merak ediliyordu. SIE Başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan ise yapılan bir röportaj sırasında herhangi bir olumsuz etkinin olmadığı söylemişti. Bunu bugün daha iyi anlamış olduk. The Last of US Part II inceleme puanları ile PlayStation 4 platformuna özel en iyi oyunların arasında yer alıyor.

The Last of US Part II İnceleme Puanları Nasıl?

Metacritic sitesi yayınlanan inceleme puanlarına yer verdi. Şimdiye kadar yetmiş dokuz kadar inceleme yayınlandı ve ortalama 96/ 100 olarak görünüyor. İçlerinden yetmiş altısı olumluyken geriye kalan üç tanesi ise karışık durumunda. Tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.

3DJuegos - 9.5/ 10

4Players.de - 94/ 100

Areajugones - 10/ 10

Atomix - 98/ 100

Attack of the Fanboy - 100/ 100

AusGamers - 9.2/ 10

BunnyGaming - 100/ 100

Carole Quintaine - 20/ 20

CGMagazine - 9/ 10

COGconnected - 100/ 100

Comicbook.com - 5/ 5

Critical Hit - 10/ 10

Daily Star - 5/ 5

DarkStation - 100/ 100

Destructoid - 8.5/ 10

Digital Spy - 80/ 100

Digital Trends - 100/ 100

Digitally Downloaded - 100/ 100

Easy Allies - 9.5/ 10

EGM - 100/ 100

Eurogamer Italy - 10/ 10

Everyeye.it - 10/ 10

Game Informer - 10/ 10

Game Rant - 5/ 5

Game Revolution - 3.5/ 5

Gameblog.fr - 10/ 10

GamePro Germany - 97/ 100

Gamer.nl - 10/ 10

Gamer.no - 9/ 10

Gamersky - 10/ 10

GamesBeat - 95/ 100

GameSpew - 10/ 10

GameSpot - 8/ 10

GamesRadar+ - 5/ 5

GAMINGbible - 7/ 10

GamingTrend - 100/ 100

God is a Geek - 10/ 10

GRYOnline.pl - 10/ 10

Guardian - 100/ 100

Hardcore Gamer - 5/ 5

Hobby Consolas - 99/ 100

IGN - 10/ 10

IGN Italia - 9.5/ 10

IGN Japan - 7/ 10

Impulsegamer - 5/ 5

JeuxActu - 20/ 20

Jeuxvideo.com - 19/ 20

M3 - 5/ 5

Malditos Nerds - 10/ 10

Meristation - 9.3/ 10

Metro GameCentral - 9/ 10

Millenium - 95/ 100

Multiplayer.it - 9.7/ 10

New Game Network - 80/ 100

Player 2 - 91/ 100

PlayStation LifeStyle - 10/ 10

PlayStation Universe - 10/ 10

Post Arcade (National Post) - 10/ 10

Power Unlimited - 100/ 100

Press Start Australia - 9.5/ 10

PSX-Sense.nl - 9.5/ 10

Push Square - 10/ 10

Shacknews - 9/ 10

SpazioGames - 10/ 10

Stevivor - 8/ 10

Telegraph - 5/ 5

The Games Machine - 9.5/ 10

TheSixthAxis - 10/ 10

Trusted Reviews - 100/ 100

USgamer - 4.5/ 5

Vandal - 9.7/ 10

Vgames - 10/ 10

VGC - 100/ 100

Video Chums - 9.0/ 10

VideoGamer - 9/ 10

Wccftech - 9.5/ 10

We Got This Covered - 100/ 100

XGN - 9.8/ 10

Son olarak, The Last of US Part II için çıkışı ile birlikte v1.01 güncellemesi yayınlanacak. 4 GB boyutunda olan güncelleme ile oyuna fotoğraf modu, konsept sanat galerisi, model görüntüleyicisi ve ek erişilebilir seçenekleri eklenecekken, genel hata çözümlemeleri ve iyileştirmeler yapılacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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