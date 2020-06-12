The Last of US Part II İnceleme Puanları ile Ateş Ediyor
Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of US Part II için koyulmuş olan ambargosu bugün erken saatlerinde kalktı. Bunun sonrasında da oyun mecraları tarafından hazırlanan incelemeler yazıları ve videoları da yayına verildi.
Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of US Part II için koyulmuş olan ambargosu bugün erken saatlerinde kalktı. Bunun sonrasında da oyun mecraları tarafından hazırlanan incelemeler yazıları ve videoları da yayına verildi. Mayıs ayının başlarında yaşanan skandalın etkisinin ne olacağı merak ediliyordu. SIE Başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan ise yapılan bir röportaj sırasında herhangi bir olumsuz etkinin olmadığı söylemişti. Bunu bugün daha iyi anlamış olduk. The Last of US Part II inceleme puanları ile PlayStation 4 platformuna özel en iyi oyunların arasında yer alıyor.
The Last of US Part II İnceleme Puanları Nasıl?
Metacritic sitesi yayınlanan inceleme puanlarına yer verdi. Şimdiye kadar yetmiş dokuz kadar inceleme yayınlandı ve ortalama 96/ 100 olarak görünüyor. İçlerinden yetmiş altısı olumluyken geriye kalan üç tanesi ise karışık durumunda. Tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.
3DJuegos - 9.5/ 10
4Players.de - 94/ 100
Areajugones - 10/ 10
Atomix - 98/ 100
Attack of the Fanboy - 100/ 100
AusGamers - 9.2/ 10
BunnyGaming - 100/ 100
Carole Quintaine - 20/ 20
CGMagazine - 9/ 10
COGconnected - 100/ 100
Comicbook.com - 5/ 5
Critical Hit - 10/ 10
Daily Star - 5/ 5
DarkStation - 100/ 100
Destructoid - 8.5/ 10
Digital Spy - 80/ 100
Digital Trends - 100/ 100
Digitally Downloaded - 100/ 100
Easy Allies - 9.5/ 10
EGM - 100/ 100
Eurogamer Italy - 10/ 10
Everyeye.it - 10/ 10
Game Informer - 10/ 10
Game Rant - 5/ 5
Game Revolution - 3.5/ 5
Gameblog.fr - 10/ 10
GamePro Germany - 97/ 100
Gamer.nl - 10/ 10
Gamer.no - 9/ 10
Gamersky - 10/ 10
GamesBeat - 95/ 100
GameSpew - 10/ 10
GameSpot - 8/ 10
GamesRadar+ - 5/ 5
GAMINGbible - 7/ 10
GamingTrend - 100/ 100
God is a Geek - 10/ 10
GRYOnline.pl - 10/ 10
Guardian - 100/ 100
Hardcore Gamer - 5/ 5
Hobby Consolas - 99/ 100
IGN - 10/ 10
IGN Italia - 9.5/ 10
IGN Japan - 7/ 10
Impulsegamer - 5/ 5
JeuxActu - 20/ 20
Jeuxvideo.com - 19/ 20
M3 - 5/ 5
Malditos Nerds - 10/ 10
Meristation - 9.3/ 10
Metro GameCentral - 9/ 10
Millenium - 95/ 100
Multiplayer.it - 9.7/ 10
New Game Network - 80/ 100
Player 2 - 91/ 100
PlayStation LifeStyle - 10/ 10
PlayStation Universe - 10/ 10
Post Arcade (National Post) - 10/ 10
Power Unlimited - 100/ 100
Press Start Australia - 9.5/ 10
PSX-Sense.nl - 9.5/ 10
Push Square - 10/ 10
Shacknews - 9/ 10
SpazioGames - 10/ 10
Stevivor - 8/ 10
Telegraph - 5/ 5
The Games Machine - 9.5/ 10
TheSixthAxis - 10/ 10
Trusted Reviews - 100/ 100
USgamer - 4.5/ 5
Vandal - 9.7/ 10
Vgames - 10/ 10
VGC - 100/ 100
Video Chums - 9.0/ 10
VideoGamer - 9/ 10
Wccftech - 9.5/ 10
We Got This Covered - 100/ 100
XGN - 9.8/ 10
Son olarak, The Last of US Part II için çıkışı ile birlikte v1.01 güncellemesi yayınlanacak. 4 GB boyutunda olan güncelleme ile oyuna fotoğraf modu, konsept sanat galerisi, model görüntüleyicisi ve ek erişilebilir seçenekleri eklenecekken, genel hata çözümlemeleri ve iyileştirmeler yapılacak.