The Last of US Part II Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of US Part II, çıkışını gerçekleştirdi ancak oyuncuların sevinci yarım kaldı. The Last of US Part II fiyatı ile dudak uçuklattı. Oyuncular, yaşanan fiyat artışını yoğun bir şekilde eleştirdi. Peki, yaşanan fiyat artışı ile birlikte The Last of US Part II'nin fiyatı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde.

The Last of US Part II Fiyatı Ön Sipariş Sonrası Yükseldi

Oyuncular tarafından merakla beklenen The Last of US Part II'ye çıkış yaptığı gün zam geldi. Normalde The Last of US Part II'nin standart sürümü 429 TL fiyat etiketine sahipti. Oyunun çıkış yaptığı gün fiyatı 70 TL artarak 499 TL'ye yükseldi.

Zam yalnızca standart sürümle sınırlı değil. The Last of US Part II'nin Deluxe sürümünün de fiyatı arttı. Normalde The Last of US Part II'nin Deluxe sürümü 489 TL fiyat etiketine sahipti. Oyunun çıkış yaptığı gün fiyatı 80 TL artarak 569 TL'ye yükseldi. The Last of US Part II yüksek inceleme puanları nedeni ile oyuncular tarafından uzun zamandır heyecanla bekleniyordu. The Last of US Part II çıkışını gerçekleştirmesiyle birlikte artan fiyatı, oyuncuların sevincinin yarım kalmasına neden oldu. Türkçe dublaj ve altyazı desteğine sahip olan The Last of US Part II'nin yaşadığı fiyat artışı, oyuncular tarafından yoğun bir şekilde eleştirildi. Hayatta kalma türündeki The Last of US Part II'ye PlayStation 4 platformu üzerinden erişebilirsiniz.