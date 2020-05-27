The Last of US Part II Çıkmadan Yasaklandı
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The Last of US Part II Çıkmadan Yasaklandı

Oyuncuların heyecanla beklediği The Last of US Part II birkaç ertelemenin ardından nihayet 19 Haziran 2020 tarihinde küresel ölçekte satışa sunulacak.

The Last of US Part II Çıkmadan Yasaklandı
27.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:50

Oyuncuların heyecanla beklediği The Last of US Part II birkaç ertelemenin ardından nihayet 19 Haziran 2020 tarihinde küresel ölçekte satışa sunulacak. Öte taraftan oyun, bazı ülkelerde henüz çıkış yapmadan yasaklandı. İşte yapılan yasaklamalara dair merak edilen detaylar!

The Last of US Part II Yasaklandı mı?

Geçtiğimiz günlerde büyük bir sızıntıya konu olan The Last of US Part II, PlayStation'ın en önemli kozlarından bir tanesi konumunda. Yeni oyunun satışa sunulmasına haftalar kalmışken yapılan listemeler arasında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yer almıyor.

PlayStation Destek, söz konusu durumla ilgili olarak oyunun ülkenin yetkili makamları tarafından yasaklandığını ve bu konu hakkında herhangi bir adım atamayacaklarını bildirdi. Yasağın nedenleri resmi olarak açıklanmamış olsa da oyunda yer alan çıplaklık, cinsel içerikler ve eşcinsel içerik nedeni ile söz konusu iki ülkede yasaklanmış olabilir gibi gözüküyor.

Tabii oyuncular söz konusu oyunu deneyimleyebilmek adına bazı yollara başvurabilir. Örneğin PS Store'dan farklı bölgeye ait bir hesap oluşturarak satın alabilir, oyunu ithal edecek üçüncü taraf perakendeciler yolu ile temin edebilirler. Peki siz bu yasaklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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