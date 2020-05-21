The Last of US Part 2 Oynanış Detayları Açıklandı
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The Last of US Part 2 Oynanış Detayları Açıklandı

Sony Interactive Entertainment ve Naughty Dog, 19 Haziran 2020 tarihinde PlayStation 4 için satışa sunulacak olan The Last of US Part 2 yeni videolar yayınlamaya devam ediyorlar.

The Last of US Part 2 Oynanış Detayları Açıklandı
21.05.2020 20:45 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:48

Sony Interactive Entertainment ve Naughty Dog, 19 Haziran 2020 tarihinde PlayStation 4 için satışa sunulacak olan The Last of US Part 2 yeni videolar yayınlamaya devam ediyorlar. Kamera arkasına geçilen bu yeni videoda, devam oyununun oynanış detayları yer alıyor.

The Last of US Part 2 oynanış detayları arasında neler var?

Yaratıcı Yönetmen Neil Druckmann, Yardımcı Oyun Yönetmeni Anthony Newman ve Baş Hikaye Anlatımcısı Halley Gross, The Last of US Part 2 oyununun genel tasarımı hakkında konuştular. Buna göre geliştirici ekip, oyuncular olarak kendimizi Ellie karakterinin yerine koyabilmemiz ve onun yaşadıklarını bizim de yaşayabilmemizi sağlamak için çaba sarf etmişler. Yani bizleri oldukça zorlu bir dünya ve zorlu seçimler bekleyecek ki bu bağlamda da seçimlerin ne kadar zorlu olduğunu hissedecekmişiz.

Bildiğiniz gibi Ellie Joel karakterine göre daha küçük ama daha seri olduğunu görmüştük. Haliyle bize sunulacak olan oynanış sistemi de buna göre şekillenecek. Bu bağlamda saldırılardan kaçma, zıplama, otların içine saklanarak gizlilik ile ilerleme ve sürünmek gibi temel imkanların dışında ana karakterimizin kişisel yeteneklerini de görebiliyoruz. Ancak her şeye rağmen söz konusu dayanıklılık olunca, hayatta kalmanın hiç de kolay olmayacağından bahsedilmiş ki bunda insan düşmanlarımızın ağırlığının hissedilir ölçüde olmasının da etkisi var.

Hikaye boyunca oynayış stilinize göre nasıl ilerlemek istediğiniz ise size bırakılacak. Bunun sağlanabilmesi için de bizlere sunulacak olan oynanış sistemine ek olarak The Last of US Part 2 oyununa yeni silahlar eklenmiş.

Daha önceden görmediğimiz sahnelerin de yer aldığı dokuz dakika civarı uzunluğa sahip videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Son olarak, hikaye ile ilgili olarak hazırlanmış bir önceki videoyu ise Türkçe altyazılı olarak yine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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