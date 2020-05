The Last of US Part 2'nin Türkçe Dublajlı Yeni Fragmanı Yayında

Ellie, Joel ve arkadaşları ile atılacağımız tehlikeli The Last of US Part 2 macerasına sayılı bir zaman kaldı. Geçtiğimiz günlerde geliştirilme süreci tamamlanan oyun, 19 Haziran 2020 tarihinde Türkçe altyazı ve dublaj desteği ile PlayStation 4 için satışa sunulacak.

Ellie, Joel ve arkadaşları ile atılacağımız tehlikeli The Last of US Part 2 macerasına sayılı bir zaman kaldı. Geçtiğimiz günlerde geliştirilme süreci tamamlanan oyun, 19 Haziran 2020 tarihinde Türkçe altyazı ve dublaj desteği ile PlayStation 4 için satışa sunulacak. Bugün Sony Interactive Entertainment ve Naughty Dog, The Last of US Part 2 için yeni bir hikaye fragmanı yayınladılar.

Orijinal oyunun beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçen The Last of US Part 2'nin konusuna göre Ellie ve Joel, Wyoming eyaletindeki Jackson kasabasında kendilerine huzurlu yeni bir hayat kurmayı başarıyorlar. Ne var ki yaşanan talihsiz bir olay nedeniyle Ellie, intikam yemini ettiği amansız bir mücadeleye atılıyor.

Senaryonun ilerleyişi boyunca dağlardan Seattle şehrinin doğa tarafından yutulmuş harabelerine kadar uzanacak, hayatta kalmaya çalışan insanlar ve enfeksiyon kapmış düşmanlar ile savaşacaksınız. The Last of US Part 2 oyunundaki yakın mesafeli çatışmalar ve gizlilik, kullanılan yeni mekanikler ile çok daha akıcı bir şekilde gerçekleşecek.

Ayrıca The Last of US oyunundakine göre çok gelişmiş bir sistem ile silahlarınızı, Ellie'nin yeteneklerini ve becerilerini geliştirebilecek ve silahlarınızı oynayış stilinize göre özelleştirebileceksiniz.

Yeni The Last of US Part 2 Fragmanı Türkçe Dublajlı Yayınlandı

Bugün yayınlanan yeni fragman, iki dakika yirmi saniye uzunluğunda ve oynanış sahneleri ile ara sinematik sahnelerin harmanlanması ile oluşturulmuş. Hikayeye dair kısımlar da olduğu için belki izlememeyi tercih edebilirsiniz. Çünkü, oynarken görmeyi isteyebileceğiniz bir takım sahneler bulunuyor.

PlayStation Türkiye Youtube kanalından Türkçe dublajlı olarak yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler.