The Last of US Part 2'nin Geliştirilme Süreci Tamamlandı
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The Last of US Part 2'nin Geliştirilme Süreci Tamamlandı

The Last of US Part 2'nin Geliştirilme Süreci Tamamlandı
05.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:44

Çıkışı büyük bir sabırsızlıkla beklenen The Last of US Part 2 ile ilgili beklediğimiz haber en sonunda geldi. Neil Druckmann, PlayStation 4 için çıkacak olan devam oyununun geliştirilme sürecinin tamamlandığını müjdeledi.

Çıkışı büyük bir sabırsızlıkla beklenen The Last of US Part 2 ile ilgili beklediğimiz haber en sonunda geldi. Neil Druckmann, PlayStation 4 için çıkacak olan devam oyununun geliştirilme sürecinin tamamlandığını müjdeledi.

Bu duyuruyu uzun zamandır bekliyorduk. Malum PlayStation Experience 2016 etkinliğindeki duyurusu bir yana, The Last of US Part 2 için geliştirilme süreci 2014 yılında yani The Last of US Remastered oyununun çıkışından çok kısa bir süre sonra başladı. Yani aslında bakacak olursanız altı yıldır bu oyunun çıkışını bekliyoruz.

İlk olarak Şubat ayında çıkacağını öğrenmiştik ama birkaç defa ertelendi ve yaşanan son skandal sonrasında da 19 Haziran 2020 tarihinde beğenimize sunulacağını öğrenmiş olduk.

The Last of US Part 2 oyununun nihai sürüme ulaştığının haberi ise Naughty Dog Instagram hesabı üzerinden Neil Druckmann tarafından verildi. Üç kısa video halinde yaptığı duyuru sırasında Druckmann, "Normalinde bu ofiste olup bir şeyler içip kek yediğimiz kutlama anı olması gerekiyordu ama hepimiz evlerimize tıkıldık." yorumunda bulundu ve devam etti: "Bugüne kadar ki en iddialı oyunu yaptığımız için ekibi tebrik etmek istiyorum. Bunu daha önceden söylediğimi biliyorum ama oyun elinize geçene kadar bölüm tasarımlarının, mekaniklerinin, oyunun görsel olarak görünüşünün, ortamlarının, sanat yönetiminin, karakterlerinin, hikayesinin, ses tasarımının, müziklerinin ne derece detaylı olduğunu anlayamayacaksınız."

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Our own @druckmann has some exciting news to share about The Last of US Part II...

Naughty Dog (@naughty_dog_inc)'in paylaştığı bir gönderi (4 May, 2020, 9: 20öö PDT)

Daha önceden de olduğu gibi nihai sürüme ulaşmış olan oyunlar, artık son kullanıcıya ulaşmaya hazır hale gelmiş demektir. Yani bütün hata çözümlemeleri yapılmış ve olası ilk gün güncellemesi hazırlanmış olduğu anlamına geliyor. Bununla birlikte fiziksel sürümler için de seri üretime geçildiğini söylemeden geçmeyeyim. Biz oyunculara düşen ise gün sayıp, 19 Haziran 2020 tarihinin gelmesini beklemek olacak. Neyse ki artık yeni bir erteleme durumu yaşanmayacak.

Önümüzde bir buçuk aylık bir süreç var. Hiç şüphe yok ki Sony Interactive Entertainment ve Naughty Dog, bu süreci boş geçirmeyecektir. The Last of US Part 2 ile ilgili yeni fragmanların ve yeni oynanış videolarının yayınlanmasının yanı sıra yeni detayların paylaşılmasını da bekleyebiliriz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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