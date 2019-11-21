The Last Duel Filmi

21.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:58

Norman şövalyesi Jean de Carrouges ve Norman beyi Jacques le Gris eskiden çok yakın arkadaşlardır. Carrouges savaşa gider ve döndüğünde hiçbir şey eskisi gibi değildir. le Gris, Carrouges'in karısı Margerite'e tecavüz etmek suçundan yargılanmaktadır. Ancak kimse Margerite'e inanmaz. Bunun üzerine asker, karara itiraz etmek üzere Fransa kralına kadar gider. Hakim açısından ise Le Gris avantajlı konumdadır. Mahkemenin yeni kararına göre iki adam düello yapacak ve bu düellonun sonucunca biri ölecektir. Hayatta kalan kişi Tanrı'nın isteğini yerine getirmiş olacak ve eğer ki Le Gris hayatta kalırsa da aklanacaktır. Ayrıca eğer ki Carrouges kaybederse karısı ceza olarak bir kazığa bağlanarak yakılacaktır.

Yönetmen: Ridley Scott

Senaryo: Eric Jager, Ben Affleck, Matt Damon, Nicole Holofcener

Oyuncular: Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck, Jodie Comer

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Last Duel

Yapımcı Firma: 20th Century Fox

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 08.01.2021



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Kaynak: InterSinema.com