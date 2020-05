The Kites Red Bull Müzik Stüdyosu, Paris'te

RedBull'un tam donanımlı müzik stüdyolarında kayıt yapma imkanı yakalayan isim The Kites oldu.

RedBull'un tam donanımlı müzik stüdyolarında kayıt yapma imkanı yakalayan isim The Kites oldu. The Kites, Paris'te stüdyoya girdi.

Yerli, alternatif ve yenilikçi müziği destekleyen Red Bull Warm Up, yedinci yılında da her biri farklı alanlardaki yetenekli müzisyenleri ağırlamaya devam ediyor. En son Janset, TKO ile Şort'un dahil olduğu projede; RedBull'un tam donanımlı müzik stüdyolarında kayıt yapma imkanı yakalayan isim The Kites oldu.

"Müziğimizi içimizden geldiği gibi yaptık"

İlk albümü 'Sunset Vibes' plak formatında kaydeden The Kites, ikinci stüdyo albümlerinden iki yeni şarkıyı markanın müzik stüdyoları, Paris'te kaydetti. İkili, 'New Generation Jungle' ve 'Breakdown Club' isimli şarkılarımızı, istediğimiz enstrümanlarla ve donanımla kaydetmek çok değerli" dedi. The Kites, "Projeye geçen yıl dahil olduk. Bu zamana kadar kimsenin etkisinde kalmadan müziğimizi içimizden geldiği gibi yaptık. Markanın buna destek olması ise bizi çok sevindirdi" ifadesini kullandı. The Kites'ın stüdyodaki kayıt süreci ve Paris macerasının anlatıldığı mini belgeseli 'Paris'te Funk Zamanı: markanın web adresinde yayınlandı.

Farklı tarzları buluşturuyor

Verilen bilgiye göre, İstanbul'da Tan Deliorman ve Ozan Erverdi tarafından kurulan 'TheKites', birçok türü kusursuz bir uyum içinde derliyor. Funk, rock ve füzyonu parçalarının temeline koyuyor, Woodstock ruhunu caz hissiyatı ile harmanlıyor. Afrobeat'ten psikedelik rock'a kadar birçok müzik türünü sentezleyen bir tür ortaya çıkaran ikili, kısa sürede adından sıkça bahsettirmeyi başardı. The Kites, başta Red Bull Music Festival Istanbul olmak üzere birçok önemli etkinlikte sahne aldı.

Müzik macerası yakında başlıyor

7 yıldır devam eden RedBull Warm Up, bugüne kadar Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek.,Bubituzak, Nova Norda, The Away Days, Rain Lab, Al'York, Ethnique Punch gibi birçok ismi de ağırladı. Yeniden başlayacak olan erkinliğe dair tüm detayların çok yakında markanın web adresinde olacağı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA