The Kites, Paris yolculuğu öncesi hedeflerini anlattı Yeni neslin yetenekli ve genç müzisyenlerini destekleyen Red Bull Warm Up projesi kapsamında, Red Bull Müzik Stüdyoları, Paris'te kayıt yapmaya hak kazanan The Kites RedBull.com'a röportaj verdi.

The Kites'ın stüdyodaki kayıt sürecini anlatan mini belgesel ve yeni albümleri için kaydedilen ilk şarkısı "New Generation Jungle" mayıs ayında RedBull.com adresinde müzikseverlerle buluşacak.

Farklı tarzları buluşturuyor

İstanbul'da Tan Deliorman ve Ozan Erverdi tarafından kurulan 'The Kites', birçok türü kusursuz bir uyum içinde derliyor. Funk, rock ve füzyonu parçalarının temeline koyuyor, Woodstock ruhunu caz hissiyatı ile harmanlıyor. Afrobeat'ten psikedelik rock'a kadar birçok müzik türünü sentezleyen bir tür ortaya çıkaran ikili, kısa sürede adından sıkça bahsettirmeyi başardı. The Kites, başta Red Bull Music Festival Istanbul olmak üzere birçok önemli etkinlikte sahne aldı.

İki yeni şarkı yolda

Red Bull'un tam donanımlı müzik stüdyolarında kayıt yapma şansı yakalayan ikili, Paris'te iki yeni şarkılar kaydetti.

Kaynak: Bültenler