The King of Fighters XV için yeni bir fragman yayınlandı! Ryo Sakazaki vs Robert Garcia karşı karşıya geldi!

Geliştirici SNK, The King of Fighters XV oynanabilir karakterleri Ryo Sakazaki ve Robert Garcia'nın tanıtıldığı yeni bir fragman yayınladı. The King of Fighters XV, oynanabilir karakterleri kimlerdir?