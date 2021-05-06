The King of Fighters XV için yeni bir fragman yayınlandı! Ryo Sakazaki vs Robert Garcia karşı karşıya geldi!
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The King of Fighters XV için yeni bir fragman yayınlandı! Ryo Sakazaki vs Robert Garcia karşı karşıya geldi!

The King of Fighters XV için yeni bir fragman yayınlandı! Ryo Sakazaki vs Robert Garcia karşı karşıya geldi!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Geliştirici SNK, The King of Fighters XV oynanabilir karakterleri Ryo Sakazaki ve Robert Garcia'nın tanıtıldığı yeni bir fragman yayınladı. The King of Fighters XV, oynanabilir karakterleri kimlerdir?

SNK Playmore tarafından 2021 yılında piyasaya sürülecek olan yeni dövüş oyunu The King of Fighters XV, için bir fragman yayınlandı. Ryo Sakazaki ve Robert Garia'nın karşı karşıya geldiği fragmanda harita gösterimi de yapılmış oldu.

The King of Fighters XV, The King of Fighters serisinde Unreal Engine 4 motorunu kullanan ilk oyun oldu.

Oyunda şimdiye kadar doğrulanan tüm karakterler şu şekilde: Shun'ei, Meitenkun, Benimaru Nikaido, Iori Yagami, Joe Higashi, Kyo Kusanagi, Chizuru Kagura, Andy Bogard, Yuri Sakazaki, Terry Bogard, Yashiro Nanakase, King, Mai Shiranui, Shermie, Chris, Ryo Sakazaki ve Robert Garcia.

The King of Fighters XV, 2021 yılında çıkış yapacak. Oyun için henüz net bir tarih verilmiş değil.

THE KING OF FIGHTERS XV FRAGMANI

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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