The Killing of Two Lovers Filmi
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The Killing of Two Lovers, ayrılık kararı alan bir çiftin hayatına odaklanıyor. David, karısı ile boşanma aşamasında olan bir adamdır. Ayrılık kararı almış olsalar da David altı kişilik ailesini umutsuzca bir arada tutmaya çalışır. Bu sırada David ve karısı, artık başka insanlarla görüşebileceklerine dair bir anlaşmaya varır. Teoride bu düşünceyi kabul eden David, karısının yeni ilişkisine karşı bir mücadeleye girişir.
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Killing of Two Lovers
Yapımcı Firma: Mars Production
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 85 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 10.09.2021
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Kaynak: InterSinema.com