The Island Filmi
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The Island Filmi

The Island filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Island filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

The Island Filmi
15.06.2020 12:54 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:20

Müzikal animasyon filmi The Island'ın yönetmenliğini ve senaristliğini Anca Damian üstleniyor.

Yönetmen: Anca Damian

Senaryo: Anca Damian, Augusto Zanovello

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: The Island

Yapımcı Firma: Aparte Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Belçika, Fransa, Romanya

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Aparte Film

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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