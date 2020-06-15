The Island Filmi
The Island filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Island filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
15.06.2020 12:54 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:20
Müzikal animasyon filmi The Island'ın yönetmenliğini ve senaristliğini Anca Damian üstleniyor.
Yönetmen: Anca Damian
Senaryo: Anca Damian, Augusto Zanovello
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The Island
Yapımcı Firma: Aparte Film
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Belçika, Fransa, Romanya
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Aparte Film
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com