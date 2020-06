The Island Filmi The Island filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Island filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Müzikal animasyon filmi The Island'ın yönetmenliğini ve senaristliğini Anca Damian üstleniyor. Yönetmen: Anca Damian Senaryo: Anca Damian, Augusto Zanovello Filmin Türü: Animasyon Orijinal Adı: The Island Yapımcı Firma: Aparte Film Yapım Yılı: 2021 Yapım Ülkesi: Belçika, Fransa, Romanya Orijinal Dili: İngilizce Dağıtıcı Firma: Aparte Film Vizyon Tarihi: 01.01.2070 The Island Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com