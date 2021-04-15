The Invincible 2022'ye kaldı

Bundan daha önce The Witcher 3, Cyberpunk 2077 ve Dying Light gibi organizasyonlarda görev almış deneyimli tasarlayıcılardan oluşan Polonyalı stüdyo Starward Industired'in oyunu olan The Invincible çıkış tarihi ertelendi.

Daha öncesinde iyi oyunlarda iş yapmış ve beğenilen oyunları halka sunmuş olan tasarlayıcıları iyi ekipten oluşan Starward Industries'in birinci şahıs bilim kurgu gerilim oyunu ertelenmek zorunda kaldı.

2021'de çıkması beklenen oyun 2022'ye ertelemek mecburiyetinde kaldı. 2022'de PlayStation 5, Xbox Series ve PC için çıkımş yapacak ve Türkçe altyazı desteğinide sunmuş olacak. Starward Industries, oyunun kendisini büyütmek amacıyla geliştirme ve pazarlama bütçelerini artırma kararı aldıklarını oyunseverlere duyurdu. Ek fon ve süre; yaratıcı ekibin büyütülmesine, oyun üzerinde daha fazla hakimiyet kurulmasına ve bunların yanı sıra kalite kontol testleri yapılmasına ek dil seçenekleri sunulmasına yardımcı olacak.

THE INVINCIBLE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde aktarıldı:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

DirectX: Sürüm 12