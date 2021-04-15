The Invincible 2022'ye kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

The Invincible 2022'ye kaldı

The Invincible 2022'ye kaldı
Haberler.com - Haberler | Gamegar

Bundan daha önce The Witcher 3, Cyberpunk 2077 ve Dying Light gibi organizasyonlarda görev almış deneyimli tasarlayıcılardan oluşan Polonyalı stüdyo Starward Industired'in oyunu olan The Invincible çıkış tarihi ertelendi.

Daha öncesinde iyi oyunlarda iş yapmış ve beğenilen oyunları halka sunmuş olan tasarlayıcıları iyi ekipten oluşan Starward Industries'in birinci şahıs bilim kurgu gerilim oyunu ertelenmek zorunda kaldı.

2021'de çıkması beklenen oyun 2022'ye ertelemek mecburiyetinde kaldı. 2022'de PlayStation 5, Xbox Series ve PC için çıkımş yapacak ve Türkçe altyazı desteğinide sunmuş olacak. Starward Industries, oyunun kendisini büyütmek amacıyla geliştirme ve pazarlama bütçelerini artırma kararı aldıklarını oyunseverlere duyurdu. Ek fon ve süre; yaratıcı ekibin büyütülmesine, oyun üzerinde daha fazla hakimiyet kurulmasına ve bunların yanı sıra kalite kontol testleri yapılmasına ek dil seçenekleri sunulmasına yardımcı olacak.

THE INVINCIBLE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde aktarıldı:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

DirectX: Sürüm 12

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut
Magazin Müjde Ar Cansu Dere Canan Ergüder Murat Yıldırım
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: The Invincible 2022'ye kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 19:30:54. #1.15#

title